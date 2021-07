C’è una questione che è saltata all’occhio alcuni giorni fa, e riguarda Jannik Sinner. L’altoatesino, numero 2 d’Italia e migliore (nonché unico nei primi 100) classe 2001 del mondo, com’è noto, sarà tra i quattro azzurri che terranno alta la bandiera tricolore alle Olimpiadi di Tokyo.

All’uscita dell’entry list dell’ATP 250 di Atlanta, però, più d’uno ha notato il nome del diciannovenne nato a San Candido nell’entry list. Ora, Atlanta si svolge, a livello di date, contemporaneamente alle Olimpiadi di Tokyo, dal 24 luglio al 1° agosto. Una situazione, questa, che è comune con la WTA, con il problema fondamentale legato ai punti per la classifica, che nel torneo olimpico non vengono più dati per via di alcuni disaccordi risalenti a prima di Rio 2016.

Anche il torneo stesso ha pubblicizzato la presenza di Sinner, che non è nemmeno l’unico presente nell’entry list olimpica a risultare iscritto contemporaneamente a questo ATP (ci sono anche Nick Kyrgios, Tommy Paul e infine Egor Gerasimov, rispettivamente di scena a Tokyo per Australia, Stati Uniti e Bielorussia). Tuttavia, per il finalista di Miami la situazione è chiara e non preclude in alcun modo la presenza in terra nipponica.

L’iscrizione ad Atlanta, infatti, non è altro che una precauzione. Quest’anno, infatti, è molto particolare, e l’idea della cancellazione delle Olimpiadi è rimasta a lungo sospesa nell’aria, se non altro per le notizie provenienti dal Giappone in merito alla pandemia di Covid-19. A questo punto, per fortuna, non si è mai arrivati: l’Ariake Coliseum sarà teatro della parte tennistica della rassegna a cinque cerchi.

In sintesi, Jannik Sinner a Tokyo ci sarà. E su questo non ci possono essere dubbi: andrà in scena sia in singolare che in doppio. In quest’ultima occasione avrà come compagno Lorenzo Sonego, per quella che sarà una coppia del tutto inedita a qualsiasi livello. E, del resto, anche lo stesso numero 23 del mondo aveva rimarcato chiaramente i piani futuri nelle sue dichiarazioni: la voce “preparazione per le Olimpiadi” è quella principale.

