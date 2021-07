Oltre a quella maschile, quest’oggi è stata annunciata anche l’entry list preliminare per il tabellone di singolare femminile agli US Open 2021. L’australiana Ashleigh Barty, n.1 al mondo e campionessa di Wimbledon in carica, apre un campo partenti che può contare complessivamente la bellezza di 15 vincitrici di almeno un titolo slam in carriera (in singolare).

Naomi Osaka, detentrice del titolo a New York, risulta attualmente iscritta a Flushing Meadows dopo aver saltato di fatto i due Major europei stagionali. Italia rappresentata al momento da 4 giocatrici: Camila Giorgia, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani.

La romagnola, pronta a disputare in quel di Tokyo la sua quarta Olimpiade in carica, è l’ultima tennista qualificata direttamente per il main draw newyorchese. Nona delle escluse invece Elisabetta Cocciaretto, che può quindi ancora sperare di accedere direttamente al tabellone principale senza dover passare dalle qualificazioni.

ENTRY LIST US OPEN 2021 SINGOLARE FEMMINILE

1 Barty, Ashleigh Australia

2 Osaka, Naomi Japan

3 Sabalenka, Aryna Belarus

4 Kenin, Sofia United States

5 Andreescu, Bianca Canada

6 Svitolina, Elina Ukraine

7 Pliskova, Karolina Czech Republic

8 Swiatek, Iga Poland

9 Muguruza, Garbine Spain

10 Halep, Simona Romania

11 Krejcikova, Barbora Czech Republic

12 Bencic, Belinda Switzerland

13 Kvitova, Petra Czech Republic

14 Azarenka, Victoria Belarus

15 Brady, Jennifer United States

16 Williams, Serena United States

17 Mertens, Elise Belgium

18 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia

19 Sakkari, Maria Greece

20 Rybakina, Elena Kazakhstan

22 Kerber, Angelique Germany

23 Jabeur, Ons Tunisia

24 Muchova, Karolina Czech Republic

25 Gauff, Cori United States

26 Keys, Madison United States

27 Pegula, Jessica United States

28 Kontaveit, Anett Estonia

29 Badosa, Paula Spain

30 Ostapenko, Jelena Latvia

31 Kasatkina, Daria Russia

32 Martic, Petra Croatia

33 Kudermetova, Veronika Russia

34 Alexandrova, Ekaterina Russia

35 Putintseva, Yulia Kazakhstan

36 Riske, Alison United States

37 Zidansek, Tamara Slovenia

38 Podoroska, Nadia Argentina

39 Cirstea, Sorana Romania

40 Konta, Johanna Great Britain

41 Vondrousova, Marketa Czech Republic

42 Rogers, Shelby United States

44 Collins, Danielle United States

45 Linette, Magda Poland

46 Yastremska, Dayana Ukraine

47 Vekic, Donna Croatia

47 SR Shvedova, Yaroslava Kazakhstan

48 Sorribes Tormo, Sara Spain

49 Wang, Qiang China

50 Golubic, Viktorija Switzerland

51 Tomljanovic, Ajla Australia

53 Sevastova, Anastasija Latvia

54 Samsonova, Liudmila Russia

55 Teichmann, Jil Switzerland

56 Bouzkova, Marie Czech Republic

57 Zhang, Shuai China

58 Giorgi, Camila Italy

59 Peterson, Rebecca Sweden

60 Siniakova, Katerina Czech Republic

61 Siegemund, Laura Germany

62 Van Uytvanck, Alison Belgium

63 Mladenovic, Kristina France

64 Ferro, Fiona France

65 Kostyuk, Marta Ukraine

66 Cornet, Alize France

67 Martincova, Tereza Czech Republic

68 Watson, Heather Great Britain

68 SR Suarez Navarro, Carla Spain

69 Kovinic, Danka Montenegro

70 Stephens, Sloane United States

71 Li, Ann United States

72 Fernandez, Leylah Canada

73 Garcia, Caroline France

74 Tig, Patricia Maria Romania

75 Hsieh, Su-Wei Chinese Taipei

76 Pera, Bernarda United States

77 Hibino, Nao Japan

78 Brengle, Madison United States

79 Osorio Serrano, Maria Camila Colombia

80 Kalinina, Anhelina Ukraine

81 Begu, Irina-Camelia Romania

82 Kanepi, Kaia Estonia

83 Blinkova, Anna Russia

84 Anisimova, Amanda United States

85 Rus, Arantxa Netherlands

86 Potapova, Anastasia Russia

87 Sasnovich, Aliaksandra Belarus

88 Hercog, Polona Slovenia

89 Gracheva, Varvara Russia

90 Stojanovic, Nina Serbia

90 SR Jorovic, Ivana Serbia

91 Zvonareva, Vera Russia

92 Paolini, Jasmine Italy

94 Doi, Misaki Japan

95 Davis, Lauren United States

96 Tauson, Clara Denmark

97 Petkovic, Andrea Germany

97 SR Stosur, Samantha Australia

98 Burel, Clara France

99 Diyas, Zarina Kazakhstan

100 McHale, Christina United States

101 Bogdan, Ana Romania

102 Trevisan, Martina Italy

103 Pironkova, Tsvetana Bulgaria

104 Errani, Sara Italy

Foto: LiveMedia/Valerio Origo