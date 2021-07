Ad una quarantina di giorni dall’inizio ufficiale del main draw, è stata diramata quest’oggi l’entry list del tabellone principale di singolare maschile per gli US Open 2021. Fari puntati su Flushing Meadows da lunedì 30 agosto a domenica 12 settembre, con il grande favorito Novak Djokovic a caccia del Grande Slam stagionale (dopo essersi imposto nei primi tre Major dell’anno).

Presenti anche gli altri “mostri sacri” Rafael Nadal e Roger Federer, entrambi alla ricerca del 21° titolo slam in carriera (come Djokovic d’altronde), oltre al detentore del titolo Dominic Thiem. Pattuglia azzurra ben nutrita, con 9 giocatori iscritti al main draw che proveranno a fare più strada possibile sui campi in cemento di New York.

Nessuna assenza di rilievo per il momento tra gli italiani, con la nostra stella Matteo Berrettini chiamato ad una conferma importante dopo la recente finale di Wimbledon. Grandi aspettative (in ottica seconda settimana) anche per Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. In gara anche il giovane emergente Lorenzo Musetti oltre a Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Stefano Travaglia.

ENTRY LIST US OPEN 2021 SINGOLARE MASCHILE

1 Novak Djokovic

2 Daniil Medvedev

3 Rafael Nadal

4 Stefanos Tsitsipas

5 Alexander Zverev

6 Dominic Thiem

7 Andrey Rublev

8 Matteo Berrettini

9 Roger Federer

10 Denis Shapovalov

11 Pablo Carreno Busta

12 Hubert Hurkacz

13 Diego Schwartzman

14 Casper Ruud

15 Felix Auger-Aliassime

16 Roberto Bautista Agut

17 Alex de Minaur

18 Gael Monfils

19 Cristian Garin

20 David Goffin

21 Grigor Dimitrov

22 Milos Raonic

23 Jannik Sinner

24 Aslan Karatsev

25 Karen Khachanov

26 Lorenzo Sonego

27 Daniel Evans

28 Ugo Humbert

29 Stan Wawrinka

30 Cameron Norrie

31 Fabio Fognini

32 Reilly Opelka

Borna Coric

Filip Krajinovic

Alejandro Davidovich Fokina

Marin Cilic

Taylor Fritz

Marton Fucsovics

John Isner

Alexander Bublik

Adrian Mannarino

Nikoloz Basilashvili

Albert Ramos-Vinolas

John Millman

Dusan Lajovic

Federico Delbonis

Sebastian Korda

Jan-Lennard Struff

Benoit Paire

Miomir Kecmanovic

Lloyd Harris

Laslo Djere

Frances Tiafoe

Tommy Paul

Yoshihito Nishioka

Nick Kyrgios

Dominik Koepfer

Aljaz Bedene

Richard Gasquet

Vasek Pospisil

Lorenzo Musetti

Federico Coria

Jordan Thompson

Marcos Giron

Pablo Andujar

Ilya Ivashka

Jaume Munar

Jeremy Chardy

Kei Nishikori

Sam Querrey

Soonwoo Kwon

Alexei Popyrin

Carlos Alcaraz

Kevin Anderson

Gianluca Mager

Guido Pella

James Duckworth

Emil Ruusuvuori

Egor Gerasimov

Facundo Bagnis

Tennys Sandgren

Marco Cecchinato

Steve Johnson

Ricardas Berankis

Kyle Edmund

Jiri Vesely

Andreas Seppi

Corentin Moutet

Feliciano Lopez

Roberto Carballes Baena

Stefano Travaglia

Radu Albot

Jo-Wilfried Tsonga

Pablo Cuevas

Thiago Monteiro

Mikael Ymer

Pedro Martinez

Norbert Gombos

Yannick Hanfmann

Arthur Rinderknech

Pierre-Hugues Herbert

Gilles Simon

Lucas Pouille

Philipp Kohlschreiber

Foto: Lapresse