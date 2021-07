Tennis, ATP Gstaad 2021: Casper Ruud non lascia scampo a Hugo Gaston e fa suo lo Swiss Open

Previsioni rispettate allo Swiss Open di Gstaad. L’ATP 250 svizzero su terra rossa, infatti, vede il netto successo di Casper Ruud, che si è sbarazzato in finale del francese Hugo Gaston (numero 155 del mondo) con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco e ha confermato il suo ottimo momento, essendo reduce dal trionfo di Båstad di sette giorni fa. Con questa vittoria Casper Ruud centra il quarto torneo della carriera, tutti su terra rossa, il terzo in questo 2021 che lo sta proponendo in grande crescita ed al quattordicesimo posto del ranking ATP.

Il primo set ha visto i turni di servizio messi particolarmente in dubbio, sin dall’avvio. Ruud si è salvato ai vantaggi nel primo e terzo game, quindi ha tolto subito la battuta a Gaston nel quarto game. Il francese non si scompone e realizza subito il contro-break, ma Ruud prosegue inesorabile e restituisce il favore, salendo sul 4-2. Il primo parziale si decide in questo momento, dato che il norvegese non concede più chance all’avversario e chiude sul 6-3 in 39 minuti di gioco.

Il secondo set, invece, vede un Ruud inesorabile al servizio, mentre Gaston soffre parecchio nei suoi turni. Si salva nel primo game, quindi cede subito il servizio per il 3-1 dello scandinavo. Il finale di set, tuttavia, diventa una maratona. Il francese tiene il servizio nel quinto game, dopo 15 punti, quindi Ruud risponde e sale sul 4-2. Il settimo gioco è quasi infinito, con occasioni da ambo le parti e la bellezza di 25 punti. La spunta il norvegese che si porta sul 5-2 e, nel game successivo, va a chiudere i conti per il 6-2 finale dopo ben 57 minuti.

Le statistiche di questo incontro vedono Ruud prevalere negli aces (3-1), nonostante ben 5 doppi falli commessi. Per il norvegese andamento impressionante nelle palle break salvate con 9/10, mentre Gaston tocca quota 12/16. Meno brillanti i due quando si doveva togliere il servizio al rivale (4/16 Ruud, 1/10 Gaston).

Foto: Lapresse