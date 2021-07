Sabato 24 luglio l’Italia del taekwondo tornerà alle Olimpiadi dopo un’assenza di 9 anni. L’onore toccherà a Vito Dell’Aquila, qualificatosi per i Giochi di Tokyo in virtù del piazzamento nel ranking mondiale.

Il 20enne di Mesagne, stessa località del campione olimpico Carlo Molfetta, è accreditato della seconda testa di serie. Il tabellone è composto da 16 atleti, dunque si comincerà direttamente dagli ottavi di finale. Dell’Aquila esordirà contro l’ungherese Omar Salim, 18enne figlio d’arte che quest’anno si è laureato campione d’Europa nella categoria non olimpica dei -54 kg: un debutto tutt’altro che agevole. Si combatterà alle ore 5.20 in Italia.

In caso di passaggio del turno, il pugliese si ritroverebbe ai quarti uno tra l’australiano Safwan Khalil ed il thailandese Ramnarong Sawekwiharee, con quest’ultimo che vanta due bronzi mondiali in carriera nei -54 kg. La sensazione è che per il portacolori del Bel Paese sia più complicato l’incontro iniziale rispetto a quello successivo.

In caso di approdo in semifinale, Dell’Aquila potrebbe entrare in rotta di collisione con la testa di serie n.3 del tabellone, ovvero l’iraniano Armin Hadipour, argento ai Mondiali 2017 e bronzo a quelli del 2019, sempre nei -54 kg.

Il grande favorito per l’oro sarà il sudcoreano Jun Jang, campione del mondo in carica e n.1 del ranking: Dell’Aquila potrebbe però ritrovarsi di fronte l’asiatico solo in caso di eventuale finale.

Foto: Fita