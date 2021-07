Taekwondo, Olimpiadi Tokyo: gli ultimi ori vanno a Serbia e Comitato Olimpico Russo

Ultima giornata di gare nei tornei olimpici di taekwondo, dove sono state assegnate altre otto medaglie in due competizioni, ovvero quelle riservate alle categorie massime, quelle dei +67 kg femminili e +80 kg maschili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

+67 KG FEMMINILI

Dopo l’oro a Londra 2012 è tornata sul gradino più alto del podio la serba Milica Mandic, campionessa del mondo 2017, che nella finalissima ha superato la coreana Dabin Lee per 10-7, al termine di una competizione molto combattuta. Bronzi alla francese Althea Laurin, giustiziera dell’ivoriana Aminata Traorè per 17-8 e alla britannica Bianca Walkden, che si è imposta per 7-3 sulla polacca Aleksandra Kowalczuk.

+80 KG MASCHILI

Pronostico rispettato, dove il campione del mondo Vladislav Larin (Comitato Olimpico Russo) ha sconfitto non senza soffrire il sorprendente macedone Dejan Georgievski per 15-9. A completare il podio ecco dunque il coreano Kyo Dong In (5-4 allo sloveno Ivan Trajkovic) ed il cubano Rafael Alba, vittorioso 5-4 sul cinese Hongyi Sun.

Foto: LaPresse