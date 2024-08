Taekwondo, Salimi e Laurin trionfano nelle categorie +80 kg e +67 kg alle Olimpiadi

Va in archivio l’ultima giornata di competizioni al Grand Palais, spettacolare venue che ha ospitato le gare di taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non sono mancate le emozioni in questo atto finale, contrassegnato dallo svolgimento delle prove per le categorie +80 kg maschile e +67 kg femminile.

In campo maschile a spuntarla è stato l’iraniano Arian Salimi che, in finale, ha battuto il britannico Caden Cunningham in tre round. Una sfida tutta in rimonta per il neo Campione olimpico, il quale dopo aver perso il primo parziale per 6-3, ha ripristinato gli equilibri per 1-9 vincendo poi il terzo atto per 3-6 portando così a 3 il conto delle medaglie per l’Iran, grande protagonista della disciplina in questa rassegna a cinque cerchi.

Il bronzo è invece andato al cubano Rafael Alba e all’ivoriano Cheik Sallah Cisse, abili a superare nel bronze medal match rispettivamente il croato Ivan Sapina (0-2) e il messicano Carlos Sansores (1-2).

Sorride poi ancora la Francia che ha conquistato la sedicesima medaglia d’oro grazie ad Althea Laurin, numero quattro del ranking che ha superato all’ultimo atto la numero sei Svetlana Osipova per 2-0 in un incontro ben gestito e contraddistinto da poche tecniche valide messe a referto, come dimostra il parziale di 3-0 e di 3-3.

Bronzo poi per la sudcoreana Dabin Lee, uscita vincitrice dal vìs-a-vìs con la tedesca Lorena Brandl per 2-1 (4-2, 5-9, 13-2), e per la tunisina Nafia Kus Aydin che in un confronto di alto blasone (si tratta della numero uno contro la numero tre del ranking) ha superato la britannica Rebecca McGowan per 2-6 (9-7, 2-4, 2-6).