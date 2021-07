Il via di Gara 2 del Gran Premio di Olanda 2021 di Superbike sul tracciato di Assen è stato ricco di colpi di scena dato che Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) in curva 1 si è toccato con Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) mettendo così fine alla gara del turco che, dopo il round di Donington, aveva preso il comando della classifica, e invece ora si ritrova di nuovo a 37 punti di distanza dal solito Jonathan Rea.

Lo statunitense è stato poi penalizzato con un ride-through per aver causato questo incidente, quindi ha completato la sua domenica “horribilis” finendo nella ghiaia del tracciato olandese.

Toprak Razgatlioglu ha voluto dire la sua sulla condotta di guida del suo compagno di marchio.“Sono sorpreso dato che è stato un errore grosso, un errore stupido dal momento che eravamo appena partiti e non eravamo nemmeno nel corso del secondo giro; quindi perché provare a passare arrivando così forte in staccata? Inoltre sto lottando per il Campionato e sono un pilota Yamaha. Per questa gara eravamo davvero in ottima forma, abbiamo usato la stessa gomma della Superpole Race e nell’ultima gara siamo andati molto forte. Comunque il weekend è terminato e ora per me il Campionato non sarà facile. Ora lotterò per la vittoria in tutte le gare senza guardare alla classifica dato che il distacco è di 37 punti. Vedremo cosa succederà nelle prossime gare”.

