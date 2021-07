Superbike, risultati FP3 GP Gran Bretagna: Rea domina la scena sul bagnato, ottimo sesto posto per Bassani

Jonathan Rea conquista il miglior crono nella FP3 del GP Gran Bretagna, quarta tappa del Mondiale Superbike 2021. Il pluricampione britannico domina la scena sul bagnato imponendo un ritmo irraggiungibile dalla concorrenza.

Il #1 di Kawasaki ha chiuso l’ultima libera del week-end con il best lap di 1.41.433. Il padrone di casa regala un secondo alla concorrenza, un distacco abissale se pensiamo alle due sessioni di ieri. Secondo posto per il connazionale Alex Lowes (Kawasaki) davanti al britannico Leon Haslam (Honda).

Quarta piazza per Tom Skyes (BMW) davanti allo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha), pilota che settimana ieri ha registrato il best lap nella FP2 in una pista in cui non aveva mai corso. Ottimo sesto posto per Axel Bassani.

Il centauro di Ducati è il migliore degli italiani e della casa di Borgo Panigale che non ha registrato questa mattina dei tempi di rilievo con i due piloti ufficiali. Segnaliamo infatti il 12° crono dell’inglese Scott Redding ed il 16° del nostro Michael Ruben Rinaldi, pronto a rifarsi tra qualche ora nella Superpole.

CLASSIFICA FINALE FP3 GP GRAN BRETAGNA SUPEBIKE 2021

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’41.433 9 254 259 1’41.433

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 +1.181 11 250 257 1’42.614

3 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’42.721 +1.288 12 256 256 1’42.721

4 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’43.335 +1.902 12 253 256 1’43.335

5 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’43.971 +2.538 9 234 253 1’43.971

6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’44.584 +3.151 12 246 248 1’44.584

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’45.223 +3.790 5 240 248 1’45.223

8 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’45.274 +3.841 11 247 249 1’45.274

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’45.336 +3.903 13 249 249 1’45.336

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’45.373 +3.940 13 253 253 1’45.373

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’45.973 +4.540 12 241 249 1’45.973

12 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’47.003 +5.570 7 249 249 1’47.003

13 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’47.324 +5.891 10 239 244 1’47.324

14 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’47.579 +6.146 12 240 243 1’47.579

15 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 1’47.762 +6.329 9 217 230 1’47.762

16 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’48.238 +6.805 13 241 243 1’48.238

17 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’48.314 +6.881 14 239 240 1’48.314

18 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’49.002 +7.569 12 243 246 1’49.002

19 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’49.059 +7.626 9 233 241 1’49.059

20 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’49.965 +8.532 13 242 244 1’49.965

21 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’51.191 +9.758 12 237 240 1’51.191

22 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 0

Foto: Credit SBK