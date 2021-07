Superbike, risultati FP2 GP Olanda 2021: Jonathan Rea è il più veloce davanti a Gerloff e Bautista, 8° Rinaldi

Domina l’equilibrio ad Assen, dove si è disputata la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, quinto appuntamento della stagione del Mondiale Superbike 2021. I primi 13 classificati, infatti, sono racchiusi in appena 952 millesimi, sintomo che vivremo un fine settimana davvero combattuto nella “Università della moto”.

Da questo scenario è emerso il solito Jonathan Rea (Kawasaki) che, smanioso di rifarsi dopo la battuta d’arresto di Donington Park, ha fatto segnare il miglior crono in 1:34.391 precedendo per appena 121 millesimi lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) in 1:34.512, mentre è terzo lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) a 350.

Quarta posizione per il britannico Tom Sykes (BMW) in 1:34.753 con 362 millesimi di distacco, quinta per il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 364, mentre è sesto il francese Lucas Mahias (Kawasaki) a 380. Settima posizione per il britannico Scott Redding (Ducati) che, dopo aver segnato il migliore tempo nella FP1, nel pomeriggio olandese si è fermato all’1:34.917 a 526 millesimi da Rea. Ottavo crono per il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 567 millesimi, nono per Alex Lowes (Kawasaki) a 568, mentre è decimo l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 583.

Si ferma in dodicesima posizione il nostro Andrea Locatelli (Yamaha) a 690 millesimi, quindicesimo Axel Bassani (Ducati) a 1.137, infine è ventesimo Andrea Mantovani (Kawasaki) a 2.819.

RIEPILOGO TEMPI FP2 GP OLANDA 2021 – SUPERBIKE

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’34.391 20 285 286 1’34.391

2 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’34.512 +0.121 19 284 286 1’34.512

3 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’34.741 +0.350 20 291 291 1’34.741

4 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’34.753 +0.362 16 282 286 1’34.753

5 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’34.755 +0.364 20 278 286 1’34.755

6 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’34.771 +0.380 14 276 281 1’34.771

7 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’34.917 +0.526 20 286 289 1’34.917

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’34.958 +0.567 19 287 288 1’34.958

9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’34.959 +0.568 20 286 288 1’34.959

10 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’34.974 +0.583 16 281 285 1’34.974

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’34.976 +0.585 17 287 288 1’34.976

12 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’35.081 +0.690 22 252 286 1’35.081

13 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’35.343 +0.952 17 271 284 1’35.343

14 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’35.503 +1.112 17 284 285 1’35.503

15 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’35.528 +1.137 18 285 285 1’35.528

16 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’35.599 +1.208 22 286 290 1’35.599

17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’35.945 +1.554 16 282 283 1’35.945

18 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’36.397 +2.006 20 282 284 1’36.397

19 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’36.405 +2.014 16 281 283 1’36.405

20 9 MANTOVANI Andrea Kawasaki ZX-10RR 1’37.210 +2.819 20 276 283 1’37.210

21 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’38.586 +4.195 17 206 274 1’38.586

Credit: worldsbk.com