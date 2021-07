Superbike oggi, GP Olanda 2021: orari superpole race e gara-2, tv, programma, streaming

Ultimo giorno di attività ad Assen, sede del Gran Premio d’Olanda per il Mondiale Superbike. Dopo una stagione di assenza tutto è pronto per un nuovo giorno di azione in una delle piste più amate e storiche del calendario.

Come sempre si terrà oggi la superpole race e la gara-2, due competizioni che si prospettano molto interessanti. Ci si attende un nuovo capitolo del duello tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlıoğlu, i protagonisti di questo 2021.

Il britannico e l’inglese sono i due favoriti per una domenica in cui ci si attende una risposta anche dalle Ducati con il nostro Michael Ruben Rinaldi ed il britannico Scott Redding. Non dimentichiamoci anche dell’americano Garrett Gerloff che ha già corso quest’anno ad Assen. Ricordiamo la presenza del centauro di Yamaha al posto di Franco Morbidelli nel team Petronas nel Motomondiale lo scorso giugno.

Il GP d’Olanda potrà essere seguito come sempre su Sky Sport MotoGP (canale 208). TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) proporrà in diretta in chiaro la race-2 e la differita della superpole race. SkyGO e NowTV garantiranno il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la diretta testuale.

Programma GP Olanda 2021 Superbike

Domenica 25 luglio

Ore 11.00 – Superpole race

Ore 14.00 – Gara 2

Dove seguire GP Olanda Superbike 2021

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta race-1 su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta testuale su OA Sport.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti