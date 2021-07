Superbike oggi, GP Olanda 2021: orari prove libere, tv, programma, streaming

Torna questo week-end il Mondiale Superbike dopo le emozioni di Donington Park. L’appuntamento di questo fine settimana è nella mitica location di Assen che dopo un anno torna nel calendario per accogliere il quinto round del 2021.

Il Gran Premio d’Olanda sarà da non perdere dopo il sorpasso in classifica di Toprak Razgatlıoğlu sul pluricampione Jonathan Rea. Il turco di Yamaha ha la possibilità di allungare nei Paesi Bassi in una pista in cui l’esperienza può fare la differenza.

Il #1 di Kawasaki, battuto in casa in entrambe le prove, vince in questo speciale impianto nel 2018, mentre nel 2019 dovette alzare bandiera bianca contro lo spagnolo Alvaro Bautista. Attendiamo una risposta da parte delle Ducati che in Gran Bretagna hanno faticato contro le moto giapponesi.

Il GP d’Olanda verrà diffuso come sempre su Sky Sport MotoGP (canale 208). SkyGO e NowTV sono accessibili per il live streaming, mentre non è prevista nessuna diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky).

Programma prove libere GP Olanda 2021 Superbike

Venerdì 23 luglio

Ore 10.30 – Prove libere 1

Ore 15.00 – Prove libere 2

Dove seguire GP Olanda Superbike 2021

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Foto: LiveMedia/Otto Moretti