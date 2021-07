Superbike, il team Yamaha Petronas pensa a Jonathan Rea in vista del 2022?

Siamo nel bel mezzo delle vacanze per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP 2021, ma voci e ipotesi non mancano affatto. A cosa ci stiamo riferendo? Al futuro di Jonathan Rea. No, non è un errore. Il pilota della Kawasaki, sei volte vincitore del Mondiale Superbike, potrebbe davvero fare il suo ritorno in MotoGP.

Dopo aver corso due gare nel campionato 2012 (settimo ad Aragon e ottavo a Misano), ed una vera e propria epopea nel campionato dedicato alle moto derivate di serie, il nord-irlandese è in predicato di fare il suo rientro nella top class delle due ruote. Andiamo con ordine. Il “domino” del mercato piloti, com’è ben noto, è stato scatenato da Maverick Vinales che, subito dopo il Gran Premio d’Olanda, ha annunciato di aver deciso di chiudere il proprio rapporto con la Yamaha già al termine della stagione 2021, quindi con un anno d’anticipo rispetto al previsto.

Tra i nomi che circolano per sostituire lo spagnolo nel poker dei nomi della line-up di Casa di Iwata c’è anche quello di Jonathan Rea. Un passaggio di consegne epocale, che non comporterebbe l’arrivo del nord-irlandese nel team Factory, bensì in quello Yamaha Petronas, dal quale partirebbe Franco Morbidelli, proprio per salire al team ufficiale.

Una idea suggestiva e, al momento, con pochi riscontri, ma Sky Sport ha lanciato questa “bomba” che potrebbe andare a riscrivere la storia di ben due categorie in un colpo solo. Se l’indiscrezione sarà confermata, lo scenario potrebbe essere questo: Franco Morbidelli passerebbe al fianco di Fabio Quartararo, mentre nel team Petronas arriverebbe anche un giovane per mantenere in parte quella linea verde voluta dal team principal Razlan Razali.

Jonathan Rea, invece, sarebbe la metà del box destinata a portare esperienza in pista. Su questo fronte, tuttavia, è ancora tutto da definirsi, L’addio (molto probabile) di Valentino Rossi, potrebbe essere colmato con l’approdo di Andrea Dovizioso e, come soluzione meno probabile, Dani Pedrosa.

Foto: LPS Otto Moretti