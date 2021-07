Superbike: il Team RC non sarà presente ad Assen. Laverty senza moto, futuro incerto

Il Team RC non prenderà parte al quinto appuntamento del Mondiale Superbike 2021 ad Assen. Una decisione arrivata quest’oggi e che costringe il pilota Eugene Laverty a rimanere senza una moto e dunque con l’impossibilità di essere in corsa. Una situazione molto complicata ed il futuro della squadra con moto BMW appare molto nebuloso, anche perchè non si è assolutamente fatto cenno ad un possibile rientro alle gare.

Anche in casa BMW si sta vivendo questa decisione con malcontento ed imbarazzo, anche perchè il Team RC corre con delle moto ufficiali. Subito i vertici della casa motoristica tedesca hanno fatto sapere “RC aveva ottenuto le moto presentando una fideiussione bancaria”

Nessun comunicato ufficiale da parte del Team RC, che si è limitato ad una semplice nota che parla di una riorganizzazione interna. Non si sa se la squadra non gareggerà solo ad Assen o se saranno altri i gran premi saltati. Non è nemmeno da escludere un ritiro dal Mondiale 2021.

Foto: Shutterstock