Sport invernali in lusso: Gian Franco Kasper ci saluta, Presidente Fis dal 1988 al 2021

Il mondo degli sport invernali è in lutto: stamattina è scomparso Gian Franco Kasper, Presidente della Federazione Internazionale Sci dal 1998 al 2021 (fino a poco più di un mese fa). Lo svizzero era stato ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi fisici, ma stava per essere dimesso.

Gian Franco Kasper era nato a St. Moritz il 24 gennaio 1944, ci ha lasciato a 77 anni. Dopo la laurea aveva lavorato come redattore del Courrier della sua città natale, poi nel 1979 era diventato segretario generale della Fis e aveva ricoverato il ruolo fino al 1988, quando venne eletto Presidente.

Durante il 111º congresso del CIO a Sydney è stato cooptato all’interno dell’organismo olimpico. Dal 1º gennaio 2003, è stato anche componente del comitato esecutivo dell’Agenzia mondiale anti-doping. Come membro del CIO aveva collaborato attivamente all’organizzazione di varie edizioni dei Giochi olimpici invernali.

Flavio Roda, Presidente della Fisi, ha dichiarato attraverso i canali ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali: “È una notizia che mi ha sconvolto sia per il rapporto che Kasper ha sempre avuto con l’Italia e con la FISI, sia per il rapporto di amicizia personale che avevo con lui. Mi ha aiutato molto anche negli anni della mia presidenza alla Federazione Italiana degli Sport Invernali grazie alla sua immensa esperienza e alla conoscenza del mondo dello sport. Sono personalmente vicino alla famiglia in questo momento di grande tristezza”.

Foto: Fisi