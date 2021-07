Nuove partenze per Tokyo: Italia di canottaggio, nuoto e vela verso le Olimpiadi. Assenti Pellegrini e Paltrinieri

Mancano meno di due settimane alle Olimpiadi di Tokyo 2021, che scatteranno venerdì 23 luglio. L’Italia sarà presente ai Giochi con una nutrita delegazione di 384 atleti, una spedizione davvero da record per il Bel Paese che non aveva mai toccato questi numeri in passato.

I primi azzurri sono già arrivati nella capitale giapponese (scherma e softball), lunedì 12 luglio partiranno da Roma Fiumiciano i 26 qualificati del canottaggio e i 9 della vela, insieme a 29 nuotatori. Tra questi, però, non ci saranno due dei volti più noti ovvero Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri.

La Divina sta proseguendo la sua preparazione atletica in altura, nello specifico a Font Romeu (in Francia, sui Pirenei orientali). La veneta, che è stata portabandiera a Rio 2016 e si presenterà nel Sol Levante per inseguire una medaglia, salirà sull’aereo a ridosso delle sue gare.

Stessa scelta per Gregorio Paltrinieri, anch’egli impegnato in un ritiro in montagna (nello specifico a Livigno): il carpigiano, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una mononucleosi, parteciperà sia alle gare in vasca che a quella di fondo puntano a un tris di podi che sarebbe leggendario.

