Wimbledon 2021: Berrettini-Djokovic su TV8, i precedenti recenti delle finali Slam con italiani in chiaro

La notizia è di pochi minuti fa: Matteo Berrettini e Novak Djokovic li vedremo anche in chiaro su TV8. La finale maschile di Wimbledon, dunque, sarà visibile per tutti: una decisione tutta interna al gruppo Sky Italia, che sfrutta il canale che normalmente diffonde una buona fetta dei contenuti che approdano sul satellite.

Questa scelta va in sostanziale continuità con quanto messo in atto dal panorama televisivo italiano dal 2010 (primo anno in cui la questione si è posta) a oggi. L’anno citato, infatti, è quello della finale femminile del Roland Garros tra Francesca Schiavone e Samantha Stosur, della quale l’annuncio della trasmissione su Rai2 arrivò poco prima della serata di venerdì 4 giugno. Quel sabato 5 fu storico, perché rappresentò il primo trionfo del tennis femminile italiano in uno Slam: la platea tv, nel caso, aumentò fino agli oltre tre milioni e mezzo del tie-break.

L’operazione fu ripetuta per la finale dell’anno successivo, che stavolta vide la milanese opposta a Na Li; tra l’australiana e la cinese, però, ci passò un risultato allo specchio. 6-4 7-6 per l’italiana in un caso, 6-4 7-6 per la cinese nell’altro. Ancora Rai2 fu protagonista nel 2012 con Sara Errani opposta a Maria Sharapova; in questo caso, però, la tv di Stato aveva già i diritti del torneo, potendone trasmettere 60 ore in virtù di un accordo su base triennale, fatto che collocò il resto del torneo sui canali di RaiSport e, per la semifinale con Stosur, ancora su Rai2. A proposito di semifinale, nel 2013 vennero trasmesse entrambe le femminili su Rai3, ma per Errani fu 6-0 6-1 subito da Serena Williams. In quell’anno, proprio la terza rete inserì in programmazione anche la finale maschile tra Rafael Nadal e David Ferrer.

Nel 2015, invece, l’incredibile ultimo atto tutto italiano degli US Open tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci fu trasmesso in diretta in chiaro da Deejay Tv, che al tempo faceva parte del gruppo Discovery, lo stesso di Eurosport. Un’altra soluzione interna, questa, così come lo è quella attuata nel caso che vedremo domani.

Qualche altro episodio di tennis in chiaro su canali diversi da SuperTennis in questo periodo lo si è visto: in particolare, nel finale di 2020 proprio tra la tv federale e la Rai si è aperto il dialogo per la prima finale ATP di Jannik Sinner, nel 250 di Sofia contro il canadese Vasek Pospisil; poche settimane fa, invece, il ritorno a una copertura più ampia del passato recente degli Internazionali d’Italia, con un incontro al giorno su Canale 20 e semifinale e finale su Italia1, oltre alla fortunata coincidenza di avere Lorenzo Sonego semifinalista. Il tutto senza dimenticare che, con un accordo triennale, la Rai offrirà una partita al giorno delle ATP Finals di Torino in diretta.

Non solo: i numeri spesso e volentieri diffusi da Eurosport e Sky in merito alle partite importanti degli italiani (restando al solo 2021, quarto Djokovic-Berrettini del Roland Garros, finale Sinner-Hurkacz al Masters 1000 di Miami) dimostrano come ci sia un interesse ormai enorme attorno ai nostri portacolori. Il tutto, prima di un momento di una portata storica gigantesca.

