Sport in tv oggi (giovedì 22 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 22 luglio, ci aspetta una giornata ricca di sport. Secondo giornata effettiva dal punto di vista agonistico delle Olimpiadi di Tokyo con gli incontri di calcio maschile e softball. Riflettori puntati, in quest’ultimo caso, sull’Italia che affronterà l’Australia in un confronto già importante per il percorso a Cinque Cerchi. Spazio, poi, anche i numerosi tornei di tennis della settimana, al Giro di Vallonia per il ciclismo e agli European Challengers U20 di basket.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 22 luglio e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI’ 22 LUGLIO)

02.00 OLIMPIADI SOFTBALL – Fase a gironi: USA-Canada (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

02.05 TENNIS – ATP Los Cabos, secondo turno (diretta streaming su canale a pagamento Tennis Tv)

05.00 OLIMPIADI SOFTBALL – Fase a gironi: Messico-Giappone (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

08.00 OLIMPIADI SOFTBALL – Fase a gironi: Italia-Australia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay, su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

09.30 OLIMPIADI CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Egitto-Spagna (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

10.00 OLIMPIADI CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Messico-Francia (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

10.00 OLIMPIADI CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Corea del Sud (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

10.30 TENNIS – ATP 250 Gstaad, secondo turno (diritti televisivi di Supertennis, in alternanza con le immagini dei tornei di Umago, Palermo, Gdynia)

10.30 OLIMPIADI CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Costa d’Avorio-Arabia Saudita (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

11.00 TENNIS – WTA 250 Gdynia, secondo turno (diritti televisivi di Supertennis, in alternanza con le immagini dei tornei di Umago, Gstaad, Palermo)

12.30 OLIMPIADI CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Australia (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

12.30 CICLISMO – Giro di Vallonia, terza tappa (non è prevista copertura tv/streaming)

13.00 OLIMPIADI CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Sudafrica (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

13.00 OLIMPIADI CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Honduras-Romania (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

13.30 OLIMPIADI CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Germania (diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN)

16.00 TENNIS – WTA 250 Palermo, secondo turno (diretta tv su RaiSport dalle ore 20.00; differita alle 23.00 su Supertennis).

16.30 TENNIS – ATP 250 Umago, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e Now; diritti televisivi anche di Supertennis, in alternanza con le immagini dei tornei di Palermo, Gstaad, Gdynia). (Mager-Altmaier 2° match e inizio programma dalle 16.30)

20.30 BASKET – European Challengers U20: Italia-Portogallo (non è prevista copertura tv/streaming)

Foto: LaPresse