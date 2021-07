Sport in tv oggi (giovedì 15 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Si apre una giornata centrale nella svolta che fa lo sport nel mondo in questa settimana. Comincia infatti l’Open Championship, alias British Open, il quarto e ultimo Major di una stagione che sta per virare sulle Olimpiadi. Arriva anche il Tour de France, e lo fa con la ricchissima tappa con il Col du Tourmalet al suo interno. Ma c’è spazio anche per il grande tennis, che si dipana tra ben sei tornei e la presenza di quattro italiani tra Bastad e Losanna. Ciclismo presente anche con la Settimana Ciclistica italiana, mentre il baseball prosegue la Champions Cup e la coppia basket-volley vede in scena tornei internazionali diversi (gli European Challengers, strana alternativa “minore” dei tradizionali Europei, e i Mondiali di categoria). E poi gli Europei Under 20 di atletica, al via proprio oggi. Spazio nella notte al calcio con la Copa Libertadores. Di seguito tutto lo sport odierno, ricordando che in alcuni casi, come quello del tennis, ci sono delle scelte di priorità sulla programmazione.

SPORT IN TV OGGI (GIOVEDÌ 15 LUGLIO): ORARI E PROGRAMMA

7:30 GOLF Open Championship 2021, 1° giro – Diretta tv su Sky Sport a partire dalle ore 11:00, streaming su Sky Go e Now Tv

9:00 ATLETICA Europei Under 20, prima giornata: batterie – Diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay

10:00 BASEBALL European Champions Cup, 3a giornata – Diretta streaming sul canale YouTube Baseball Czech

(Ore 10:00 Parma-Ostrava, ore 13:30 Parma-L&D Amsterdam, ore 17:30 Bologna-Neptunus)

10:00 TENNIS WTA 250 Praga – Diretta tv su SuperTennis, streaming su sito e pagina Facebook di SuperTennis

10:45 CICLISMO Settimana Ciclistica italiana, seconda tappa Sassari-Oristano – Differita tv su RaiSport alle ore 18:30, differita streaming su RaiPlay

11:00 TENNIS ATP 250 Bastad – Diretta tv su SuperTennis, streaming su sito di SuperTennis

(Fognini-Carballes Baena 2° match sul Campo Centrale)

11:00 TENNIS WTA 250 Losanna – Diretta tv su SuperTennis, streaming su sito e pagina Facebook di SuperTennis

(Bronzetti-Blinkova 1° match sul Campo 1, Paolini-Vikhlyantseva 1° match sul Campo 2, Giorgi-Diyas 5° match sul Campo Centrale, non prima delle ore 17:30)

11:00 TENNIS WTA 250 Budapest – Diretta tv su SuperTennis, streaming su sito e pagina Facebook di SuperTennis

13:35 CICLISMO Tour de France, 18a tappa Pau-Luz Ardiden 129.7 km – Diretta tv su Rai2 dalle ore 15:00 con Tour in diretta e alle ore 17:30 con Tour Replay, su Eurosport 1 dalle ore 13:30. Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

12:30 TENNIS ATP 500 Amburgo – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis, streaming su Sky Go e Now Tv

14:35 ATLETICA Europei Under 20, prima giornata: finali – Diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay

16:00 BASKET FEMMINILE European Challengers Under 20, Italia-Belgio – Diretta streaming sul canale YouTube Bulgarian Basketball Federation

17:00 TENNIS ATP 250 Newport – Diretta streaming su Tennis Tv (a pagamento)

17:30 VOLLEY Mondiali Under 20, Italia-Serbia – Diretta streaming sul canale YouTube della FIVB

00:15 CALCIO Universidad Catolica-Palmeiras (Copa Libertadores) – Diretta streaming su DAZN

00:15 CALCIO Velez-Barcelona (Copa Libertadores) – Diretta streaming su DAZN

02:30 CALCIO Independiente Del Valle-Bragantino (Copa Libertadores) – Diretta streaming su DAZN

02:30 CALCIO Defensa y Justicia-Flamengo (Copa Libertadores) – Diretta streaming su DAZN

02:30 CALCIO River Plate-Argentinos (Copa Libertadores) – Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse