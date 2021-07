Proprio nella serata di Tokyo è arrivata la terza medaglia di giornata per l’Italia alle Olimpiadi, con Mirko Zanni capace di prendersi il bronzo nel sollevamento pesi, categoria -67 kg, alzando 177 kg di slancio ed assicurandosi così un posto nei migliori tre.

“Ancora non mi rendo conto, non posso essere più felice di così – dice il 23enne di Pordenone ai microfoni Rai – Non sapevo di aver sbagliato i 172, non me l’avevano detto e io senza occhiali non vedo niente, ma è andata bene così. Sui 177 non ho voluto mollare, so chi c’è a casa, so che cosa sta facendo in questo momento, non potevo mollare”.

Un successo meritato e sudato, in una carriera che dopo il bronzo ai Mondiali 2017 non decollava mai, almeno fino ad oggi, con un pensiero rivolto alla famiglia. “Questa medaglia pesa 10 anni di allenamenti, sacrifici e delusioni, ma tutto quello che ho fatto finora adesso ha un senso. La dedico a mamma e papà e a mio nonno che so che era lassù all’ultima prova”.

Foto: FIPE