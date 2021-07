A 23 giorni dall’assegnazione delle prime medaglie in quel di Tokyo, è giunto il momento di tracciare un bilancio del percorso di qualificazione da parte della Nazionale Italiana di sollevamento pesi. In attesa di eventuali ripescaggi dell’ultim’ora (legati alla possibile esclusione della selezione vietnamita), sono quattro gli azzurri qualificati per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Davide Ruiu (61 kg), Mirko Zanni (67 kg), Antonino Pizzolato (81 kg) e Giorgia Bordignon (64 kg). Raddoppiato al momento il contingente di Rio de Janeiro 2016, dove il Bel Paese fu rappresentato da Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon, con quest’ultima che si appresta a diventare la prima donna italiana capace di partecipare a due Olimpiadi in questa disciplina.

La punta di diamante della squadra tricolore è indubbiamente Pizzolato, campione d’Europa in carica e candidato ad un posto sul podio a cinque cerchi in Giappone nella categoria 81 kg, mentre Zanni e Bordignon sono dei possibili outsider nella lotta per le medaglie delle rispettive categorie di peso.

Discorso a parte per Ruiu, il più giovane della compagine nostrana, che ha strappato il pass per Tokyo tramite ripescaggio con la quota continentale nei 61 kg grazie ad un bel percorso di crescita intrapreso nell’ultimo triennio a livello di misure e di esperienza nelle competizioni internazionali senior.

Foto: FIPE