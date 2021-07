Nonostante l’ultimo posto nel torneo di softball alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia di Enrico Pizzolini ha lasciato sul diamante una chiara eredità.

E’ vero, le azzurre – e lo sanno anche loro essendo state le prime a prendersi le loro responsabilità – non hanno per nulla brillato e sentono dentro di loro un grande senso di delusione, ma non è tutto da buttare via.

Come riporta il sito della FIBS infatti, Laura Vigna è stata inserita nell’All-Olympic Team di Tokyo 2020: una nomina meritata per l’esterna sinistra classe 1999, che testimonia comunque l’assoluta bontà del roster tricolore che ha il dovere di riprovarci con un progetto a lungo termine da coronare, in una nuova partecipazione ai Giochi, nelle Olimpiadi di Los Angeles 2028, quando sia il baseball sia il softball torneranno a essere protagonisti per le medaglie a Cinque Cerchi.

Di seguito tutto il line-up, compresa delle lanciatrici, dell’All-Olympic Team di Tokyo 2020. A fin di cronaca va ricordato che il torneo di softball è stato vinto dal Giappone sugli Stati Uniti, al terzo posto invece si è classificato il Canada.

Ecco il Tokyo 2020 All-Olympic Softball Team completo:

Lanciatore mancino: MONICA ABBOTT (USA)

Lanciatore destrorso: YUKIKO UENO (JPN)

Ricevitore: KALEIGH RAFTER (CAN)

Prima base: JENN SALLING (CAN)

Seconda base: ALI AGUILAR (USA)

Terza base: YU YAMAMOTO (JPN)

Interbase: ANISSA URTEZ (MEX)

Esterno sinistro: LAURA VIGNA (ITA)

Esterno centro: HAYLIE McCLENEY (USA)

Esterno destro: SUZANNAH BROOKSHIRE (MEX)

Designated player: AMANDA CHIDESTER (USA)

Miglior difensore: MINORI NAITO (JPN)

Per l’occasione è stato reso noto anche l’MVP del torneo Yamato Fujita del Giappone campione olimpico.

Foto: Lapresse