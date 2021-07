Beach volley Olimpiadi Tokyo. Cina e Usa sugli scudi nella quarta giornata. Soffrono i brasiliani

Spettacolo e sorprese nella quarta giornata del torneo olimpico di beach volley, che sta entrando nel vivo con le prime sfide quasi dentro o fuori. Non è stata una buona giornata per le coppie brasiliane che hanno rimediato due sconfitte su tre partite. In campo maschile l’unica vittoria verde-oro è arrivata grazie ad Evandro/Bruno Schmidt che hanno superato 2-0 (21-14, 21-16) faticando più del previsto i marocchini Abricha/Elgraoui.

Il match del giorno, tra gli uomini, è stato sicuramente quello tra i brasiliani Alison/Alvaro Filho e gli statunitensi Lucena/Dalhausser. Battaglia su tutti i fronti, vittoria in rimonta degli statunitensi nel primo set: 24-22. Pareggio sofferto della coppia del campione olimpico Alison (21-19) e tie break all’insegna delle emozioni vinto dagli esperti Yankees 15-13. Lucena/Dalhausser si rimettono così in carreggiata per il passaggio diretto del turno.

Lupo/Nicolai hanno faticato per un set e mezzo prima di piegare la resistenza dei padroni di casa Gottsu/Shiratori: 2-0 (21-19, 21-16), mentre Thole/Wickler hanno riscattato la sconfitta al debutto contro gli azzurri battendo 2-0 (22-20, 21-16) i polacchi Kantor/Losiak, prossimi avversari della coppia italiana. I polacchi Fijalek/Bryl, infine, hanno superato senza tropi patemi 2-0 (21-17, 21-18) i cileni Grimalt/Grimalt, mettendo al sicuro il passaggio agli ottavi di finale.

Nel torneo femminile è stata la giornata delle coppie cinesi: poco protagoniste durante la stagione ma devastanti in questo torneo finora: match infinito ed emozionante tra le olandesi Keizer/Meppelink, campionesse d’Europa in carica, e le cinesi Xue/Wang che hanno ceduto 21-19 il primo set e poi hanno vinto un infinito secondo parziale con il punteggio di 31-29. Tiratissimo anche il tie break, vinto dalle cinesi 15-13. Keizer/Meppelink, campionesse europee in carica, rischiano l’eliminazione al primo turno.

Impresa dell’altra coppia cinese, Wang/Xia che ha travolto con un secco 2-0 (21-18, 21-14) le brasiliane Agatha/Duda che, come spesso è accaduto nelle ultime stagioni, non brillano per continuità di rendimento ma sono capci di risollevarsi anche dopo le sconfitte più pesanti. Vittorie pesanti per le statunitensi Klinemann/Ross 2-0 (21-13, 21-16) sulle spagnole Lili/Elsa, sorpese della prima giornata, e delle canadesi Bansley/Wilkerson che hanno superato 2-0 (22-20, 21-12) le argentine Gallay/Pereira.

Oggi torneo femminile: Ross/Klinemann (Usa)-Lili/Elsa (Esp) 2-0 (21-13, 21-16), Bansley/Wilkerson (Can)-Gallay/Pereira (Arg) 2-0 (22-20, 21-12), Keizer/Meppelink (Ned)-Xue/Wang (Chn) 1-2 (21-19, 29-31, 15-13), Agatha/Duda (Bra)-Wang/Xia (Chn) 0-2 (18-21, 14-21).

Classifiche femminili. Pool A: Pavan/Humana Paredes, Vergè-Deprè/Heidrich 4; Stam/Schhon, Sude/Borger 2. Pool B: Ross/Klinemann 4; Lili/Elsa, Xue/Wang 3; Keizer/Meppelink 2. Pool C: Wang/Xia 4; Agatha/Duda, Bansley/Wilkerson 3; Gallay/Pereira 2. Pool D: Ana Patricia/Rebecca, Claes/Sponcil 2; Graudina/Kravchenoka, Makokha/Khadambi 1. Pool E: Artacho del Solar, Makroguzova/Kholomina 2; Menegatti/Orsi Toth, Lidy/Leila 1. Pool F: Huberli/Betshart 4; Ludwig/Koszuch, Ishii/Murakami 3; Hermannova/Slukova 2.

Oggi torneo maschile: Gottsu/Shiratori (Jpn)-Nicolai/Lupo (Ita) 0-2 (19-21, 16-21), Alison/Alvaro Filho (Bra)-Lucena/Dalhausser (Usa) 1-2 (22-24, 21-9, 13-15), Evandro/Bruno Schmidt (Bra)-Abricha/Elgraoui (Mar) 2-0 (21-14, 21-16), Fijalek/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-17, 21-18), Thole/Wickler (Ger)-Kantor/Losiak (Pol) 2-0 (22-20, 21-16), 14 Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Azaad/Capogrosso (Arg) 2-0 (21-14, 21-14).

Classifiche maschili. Pool A: Mol/Sorum, Semenov/Leshukov 4; Herrera/Gavira, McHugh/Schumann 2. Pool B: Plavins/Tocs, Krasilnikov/Stoyanovsiy 2; Gaxiola/Rubio, Perusic/Schweiner 0. Pool C: Cherif/Ahmed, Crabb/Bourne 2; Rossi/Carambula, Heidrich/Gerson 1. Pool D: Brouwer/Meeuwsen 4; Alison/Alvaro Filho, Lucena/Dalhausser 3; Azaad/Capogrosso 2. Pool E: Bryl/Fijalek, Evandro/Bruno Schmidt 4; Grimalt/Grimalt, Abicha/Elgraoui 2. Pool F: Lupo/Nicola 4; Kantor/Losiak, Thole/Wickler 3; Gottsu/Shiratori 2.

28 luglio torneo femminile: 3 Ishii/Murakami (Jpn)-Huberli/Betschart (Sui), 4 Ana Patricia/Rebecca (Bra)-Graudina/Kravcenoka (Lat), 8 Ludwig/Kozuch (Ger)-Hermannova/Slukova (Cze), 9 Makroguzova/Kholomina (Rus)-Echeverria Benitez/Martinez Ortega (Cub), 14 Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Menegatti/Orsi Toth (Ita).

28 luglio torneo maschile: 2 Gibb/Crabb (Usa)-Heidrich/Gerson (Sui), 10 Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Schumann (Aus), 13 Cherif/Ahmed (Qat)-Carambula/Rossi (Ita), 15 Mol/Sorum (Nor)-Semenov/Leshukov (Rus).

