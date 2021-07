Simona Quadarella è partita alla volta del Giappone, dove venerdì 23 luglio incominceranno le Olimpiadi di Tokyo 2021. La nuotatrice aveva dovuto ritardare il suo volo a causa di un virus influenzale (niente di legato a Covid-19), ma ora la romana è guarita ed è pronta per andare a caccia delle medaglie a cinque cerchi. La nostra portacolori avrà serie possibilità tra 800 metri e 1500 metri, specialità in cui è Campionessa del Mondo e d’Europa.

L’azzurra ha dichiarato all’Ansa, in procinto di partire dall’aeroporto di Roma Fiumicino: “Ora sto bene, mi sono ripresa appieno: ho avuto un paio di giorni di un virus influenzale. Ero già in grado forse di partire nei giorni scorsi con il grosso della squadra ma ho preferito riguardarmi a casa. E comincia a salire l’emozione. Non vedevo l’ora di partire ed a vedere le foto degli altri compagni mi dava un nervoso non essere con loro, ma ora sono proprio contenta“.

La 22enne ha proseguito: “Sono cinque anni che aspetto questo momento e vediamo quel che succederà: sono pronta, carica, emozionata. Non guarderò molto le altre avversarie, come sempre guarderò più a me stessa. Ci sono avversarie forti e saremo tutte lì a giocarcela“.

Foto: Lapresse