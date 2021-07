Settimana Ciclistica Italiana, Davide Cassani: “Sabato ci ritireremo, stiamo finalizzando il lavoro”

Ha preso il via ieri la Settimana Ciclistica Italiana, una corsa a tappe di cinque giorni che ha visto e vedrà i corridori impegnati lungo le strade della Sardegna per testare la propria condizione e ambire al successo finale. Una gara importante soprattutto per la Nazionale italiana di ciclismo: Alberto Bettiol, Gianni Moscon, Giulio Ciccone e Damiano Caruso e Fausto Masnada i presenti.

I primi quattro citati, oltre a Vincenzo Nibali, sono anche i convocati per le Olimpiadi di Tokyo e a maggior ragione questa corsa sarà importante per testare lo stato di forma. Stando a quanto si è visto ieri nella seconda tappa vinta da Ulissi davanti a Bettioli si può sorridere.

“Oggi giornata particolare perché la tappa misura 185 km e i ragazzi allungheranno fino a domani per poi partire per il Giappone. E’ una giornata lunga, ma dopo il lavoro in altura questa corsa è importante per finalizzare e provare la condizione in vista delle Olimpiadi di Tokyo“, ha dichiarato il CT Davide Cassani ai microfoni della Federciclismo.

“Un’occasione per provare il colpo di pedale che solo una gara come questa ti può dare e quindi dopo la giornata di ieri, nella quale c’era tanto vento, oggi è l’ideale perché nei primi 100 km ci sono diverse salite. Non fa molto caldo, questa è la temperatura giusta per fare sei ore“, ha aggiunto Cassani che ha sottolineato: “Non corriamo per il risultato, il lavoro è in prospettiva olimpica e quindi non siamo alla ricerca della vittoria. Se viene bene, ma siamo qui per fare alcuni test in certe frazioni della tappa“.

Foto: LaPresse