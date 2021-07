Scherma, Rossella Fiamingo batte in rimonta Jadecka e plana ai quarti di Tokyo 2020!

Rossella Fiamingo non tradisce e si qualifica per i quarti di finale del torneo di spada alle Olimpiadi di Tokyo. Bella vittoria in rimonta della siciliana, che ha sconfitto la polacca Aleksandra Jarecka con il punteggio di 15-13, entrando tra le migliori otto della competizione.

Un inizio di assalto con entrambe le spadiste che si studiano. Una fase di stallo ritenuta eccessiva dall’arbitro che estrae addirittura il cartellino rosso (due gialli consecutivi) per entrambe le atlete, che restano in parità sul 3-3. Jarecka si presenta negli ultimi tre minuti avanti per 7-5.

La polacca allunga fino al 10-7, ma da quel momento comincia la rimonta di Fiamingo, che riesce ad agguantare il pareggio sull’11-11. La siciliana è scatenata e trova tre stoccate consecutive. Non è finita perchè Jarecka accorcia sul -1, ma la quindicesima stoccata di Rossella arriva a quattro secondi dalla fine e l’azzurra accede così ai quarti.

Adesso per la nativa di Catania ci potrebbe essere un derby azzurro nei quarti. Infatti Fiamingo affronterà la vincente di Mara Navarria e dell’estone Katrina Lehis.

Foto: Bizzi/Federscherma