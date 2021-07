Scherma, Olimpiadi Tokyo: Irene Vecchi si arrende agli ottavi contro la russa Velikaya

Termina agli ottavi di finale il cammino di Irene Vecchi nell’individuale della sciabola femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Anche l’ultima delle azzurre ancora in corsa esce di scena, ma la toscana può recriminare per un sorteggio sfortunato e che l’ha messa contro la forte russa Sofya Velikaya. La testa di serie numero due e favorita per l’oro dopo l’eliminazione di Olga Kharlan si è imposta con il punteggio di 15-12.

Dopo un avvio equilibrato, Velikaya ha trovato l’allungo che poi è risultato decisivo, portandosi sul 7-4. Vecchi ha avuto la forza di restare attaccata sempre attaccata alla russa, ma comunque sempre lontana almeno due stoccate. Velikaya ha gestito bene la parte finale, chiudendo per 15-12.

In precedenza ai sedicesimi erano state eliminate sia Rossella Gregorio sia Martina Criscio. Le azzurre cercheranno ora il riscatto nella prova a squadre, dove le ambizioni sono quelle di arrivare in semifinale e poi giocarsi una medaglia, sfumata per poco cinque anni fa a Rio.

Foto: Bizzi/Federscherma