Scherma, Olimpiadi Tokyo: Daniele Garozzo non concede il bis. Cheung vince la finale, il siciliano è argento

Si interrompe proprio all’ultimo atto il cammino verso il bis olimpico di Daniele Garozzo. Il fiorettista di Acireale non riesce a ripetere il trionfo di Rio 2016 e conquista la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo. In finale a vincere è il portacolori di Hong Kong, Cheung Ka Long, che ha superato l’azzurro con il punteggio di 15-11.

Una giornata trionfale per Cheung, che regala il primo storico oro alla sua nazione nella scherma. L’asiatico è stato il giustiziere degli italiani, visto che agli ottavi aveva nettamente sconfitto Alessio Foconi. L’argento di Garozzo è il secondo per la squadra azzurra dopo quello di Luigi Samele nella sciabola ed ora l’Italia punterà tutto sulle prove a squadre per sbloccare lo zero dalla casella degli ori.

Un assalto di finale che era iniziato anche bene per Garozzo, che si era portato sul 4-1. Successivamente sono arrivate cinque stoccate consecutive di Cheung ed anche la richiesta del siciliano dell’intervento del medico per un problema alla gamba destra. Un fastidio che ha certamente penalizzato l’azzurro, che si è trovato sotto poi per 10-5. Garozzo ha rimontato fino al -1 (10-9), ma un nuovo parziale di Cheung ha chiuso definitivamente la contesa, con l’oro che è finito al collo dell’asiatico.

Nella finale per il bronzo si è imposto il ceco Alexander Choupenitch, che ha sconfitto il giapponese Takahiro Shinike con il punteggio di 15-8. Si tratta della prima medaglia olimpica della carriera per il nativo di Brno, che ha dominato l’assalto fin da subito, portandosi sull’8-1 e poi gestendo il vantaggio.

