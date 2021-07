Il fioretto femminile italiano non darà medaglie all’Italia nell’individuale alle Olimpiadi di Tokyo. Una grossa delusione per un risultato negativo che non accadeva dall’edizione del 1988 a Seul. Purtroppo Alice Volpi è stata sconfitta nella finalina per il bronzo, perdendo all’ultima stoccata per 15-14 contro la russa Larisa Korobeynikova.

Eppure l’assalto era cominciato benissimo per Alice, subito scappata in avanti sul 5-1. La russa ha trovato, però, la rimonta, pareggiando poi sul 7-7. Korobeynikova ha poi incredibilmente allunga sul 12-7, costruendo un pazzesco parziale di sette stoccate a zero.

Sembra finita ed invece Volpi non solo rimonta, ma passa anche a condurre sul 14-13. Mancherebbe una sola stoccata all’azzurra ed invece ne arrivano due della russa, che fanno davvero malissimo e regalano a Korobeynikova il bronzo.

Foto: Bizzi/Federscherma