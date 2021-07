Una delusione cocente, quasi impossibile da nascondere come visto appena finito la gara. Daniele Garozzo non riesce, al termine di una giornata in ogni caso meravigliosa, a confermare il titolo olimpico del fioretto individuale a livello maschile: lo schermidore azzurro ai Giochi di Tokyo è argento.

Per il siciliano arriva la sconfitta in finale: a vincere è il portacolori di Hong Kong, Cheung Ka Long, che ha superato l’azzurro con il punteggio di 15-11.

Le sue parole ai microfoni Rai: “Fa molto male onestamente. Ha tirato meglio di me, c’è poco da dire. Ho lasciato troppo il centro pedana, ma non avevo le gambe per difendere tutta la pedana. Lui oggi ha tirato benissimo, ha tirato stoccate importanti. In semifinale ho tirato molto meglio che qui”.

Sui dolori fisici accusati: “Erano dei crampi, oggi è stata una giornata lunga. Mi è capitato altre volte, ho iniziato a tirare alle 11. Una giornata stressante ed impegnativa”.

