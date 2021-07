Scherma, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Sono sei le squadre della scherma che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: in ciascuna arma tre atleti prenderanno parte sia alla prova individuale che a quella a squadre, mentre un quarto sarà in Giappone quale riserva nella competizione a squadre.

Nel fioretto maschile nella prova individuale difenderà il titolo il campione olimpico di Rio 2016, Daniele Garozzo, in gara con Alessio Foconi ed Andrea Cassarà, mentre nella prova a squadre la riserva sarà Giorgio Avola. Nel fioretto femminile la prova individuale sarà riservata ad Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, con Erica Cipressa a fare da riserva nella gara a squadre.

Nella spada maschile nel torneo individuale ci saranno Enrico Garozzo, Marco Fichera ed Andrea Santarelli, i quali a Rio 2016 vinsero l’argento nella prova a squadre, nella quale a Tokyo la riserva sarà Gabriele Cimini. Nella spada femminile ci sarà l’argento di Rio 2016, Rossella Fiamingo, impegnata nella gara individuale come Mara Navarria e Federica Isola, mentre nella prova a squadre a fare da riserva sarà Alberta Santuccio.

Nella sciabola maschile ci saranno Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luigi Samele per la prova individuale, mentre Aldo Montano sarà la riserva nella gara a squadre. Nella sciabola femminile Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Martina Criscio saranno della partita nel torneo individuale, con Michela Battiston riserva nella gara a squadre.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI TOKYO

Sabato 24 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi spada individuale femminile

Trentaduesimi sciabola individuale maschile

Sedicesimi spada individuale femminile

Sedicesimi sciabola individuale maschile

Ottavi spada individuale femminile

Ottavi sciabola individuale maschile

Quarti spada individuale femminile

Quarti sciabola individuale maschile

Semifinali spada individuale femminile

Semifinali sciabola individuale maschile

Finale per il bronzo spada individuale femminile

Finale per il bronzo sciabola individuale maschile

Finale per l’oro spada individuale femminile

Finale per l’oro sciabola individuale maschile

Domenica 25 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi fioretto individuale femminile

Trentaduesimi spada individuale maschile

Sedicesimi fioretto individuale femminile

Sedicesimi spada individuale maschile

Ottavi fioretto individuale femminile

Ottavi spada individuale maschile

Quarti fioretto individuale femminile

Quarti spada individuale maschile

Semifinali fioretto individuale femminile

Semifinali spada individuale maschile

Finale per il bronzo fioretto individuale femminile

Finale per il bronzo spada individuale maschile

Finale per l’oro fioretto individuale femminile

Finale per l’oro spada individuale maschile

Lunedì 26 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi sciabola individuale femminile

Trentaduesimi fioretto individuale maschile

Sedicesimi sciabola individuale femminile

Sedicesimi fioretto individuale maschile

Ottavi sciabola individuale femminile

Ottavi fioretto individuale maschile

Quarti sciabola individuale femminile

Quarti fioretto individuale maschile

Semifinali sciabola individuale femminile

Semifinali fioretto individuale maschile

Finale per il bronzo sciabola individuale femminile

Finale per il bronzo fioretto individuale maschile

Finale per l’oro sciabola individuale femminile

Finale per l’oro fioretto individuale maschile



Martedì 27 luglio, ore 04:25 – 13:40

Quarti spada a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto spada a squadre femminile

Semifinali spada a squadre femminile

Finale 7°-8° posto spada a squadre femminile

Finale 5°-6° posto spada a squadre femminile

Finale per il bronzo spada a squadre femminile

Finale per l’oro spada a squadre femminile

Mercoledì 28 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi sciabola a squadre maschile

Quarti sciabola a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto sciabola a squadre maschile

Semifinali sciabola a squadre maschile

Finale 7°-8° posto sciabola a squadre maschile

Finale 5°-6° posto sciabola a squadre maschile

Finale per il bronzo sciabola a squadre maschile

Finale per l’oro sciabola a squadre maschile

Giovedì 29 luglio, ore 03:50 – 14:30

Quarti fioretto a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto fioretto a squadre femminile

Semifinali fioretto a squadre femminile

Finale 7°-8° posto fioretto a squadre femminile

Finale 5°-6° posto fioretto a squadre femminile

Finale per il bronzo fioretto a squadre femminile

Finale per l’oro fioretto a squadre femminile

Venerdì 30 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi spada a squadre maschile

Quarti spada a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto spada a squadre maschile

Semifinali spada a squadre maschile

Finale 7°-8° posto spada a squadre maschile

Finale 5°-6° posto spada a squadre maschile

Finale per il bronzo spada a squadre maschile

Finale per l’oro spada a squadre maschile

Sabato 31 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi sciabola a squadre femminile

Quarti sciabola a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto sciabola a squadre femminile

Semifinali sciabola a squadre femminile

Finale 7°-8° posto sciabola a squadre femminile

Finale 5°-6° posto sciabola a squadre femminile

Finale per il bronzo sciabola a squadre femminile

Finale per l’oro sciabola a squadre femminile

Domenica 1 agosto, ore 02:00 – 14:20

Ottavi fioretto a squadre maschile

Quarti fioretto a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto fioretto a squadre maschile

Semifinali fioretto a squadre maschile

Finale 7°-8° posto fioretto a squadre maschile

Finale 5°-6° posto fioretto a squadre maschile

Finale per il bronzo fioretto a squadre maschile

Finale per l’oro fioretto a squadre maschile

