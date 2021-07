Ginnastica ritmica, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

La ginnastica ritmica sarà grande protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Verranno messi in palio due titoli, sul finire dei Giochi: 1 a squadre, 1 individuale. Si gareggia esclusivamente nel concorso generale, non sono previsti allori per le Finali di Specialità. Questo sport è esclusivamente femminile, come il nuoto artistico: la parità di genere non è prevista.

L’Italia si presenterà all’appuntamento per provare a conquistare una medaglia con la squadra. Le Farfalle se la giocheranno contro Russia, Bulgaria, Bielorussia, Bulgaria, Israele, Ucraina, Azerbaijan in una battaglia serrata. A livello individuale è tutto apparecchiato per la doppietta delle gemelle russe Dina e Arina Averina, le azzurre in gara saranno Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+ oltre che su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Gli orari che abbiamo indicato sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CALENDARIO GINNASTICA RITMICA OLIMPIADI TOKYO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 6 AGOSTO:

03.20-06.15 All-around individuale, qualificazioni (prima parte)

07.50-10.45 All-around individuale, qualificazioni (seconda parte)

SABATO 7 AGOSTO:

03.00-04.10 All-around a squadre, qualificazioni (prima parte)

04.30-05.40 All-around a squadre, qualificazioni (seconda parte)

08.20-10.40 All-around individuale, finale

DOMENICA 8 AGOSTO:

04.00-05.30 All-around a squadre, finale

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli