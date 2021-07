SailGP, Tom Slingsby vince la tappa di Plymouth. Spithill 3°, Bruni fuori dal match race finale

A Plymouth (Gran Bretagna) si è disputata la terza tappa del SailGP, il circuito internazionale di vela riservato ai catamarani con foil F50 e che prevede la partecipazione di tantissime stelle. Dopo le prove alle Bermuda e a Taranto, la competizione si è trasferita in terra d’Albione, dove lo spettacolo non è mancato in un weekend davvero carico di colpi di scena.

L’Australia ha trionfato sconfiggendo Francia e USA. L’equipaggio timonato da un sontuoso Tom Slingsby si è imposto al termine di un match race rovente, dove ha dovuto rimontare dopo un displacement dovuto a un errore di manovra nelle fasi iniziali. Il campione in carica si è riscattato dopo aver perso il match race conclusivo contro Ben Ainslie nella tappa inaugurale e aver faticato nelle acque pugliesi. Buona piazza d’onore per il sodalizio transalpino, mentre il team a stelle e strisce è soltanto terzo sotto la guida di Jimmy Spithill, timoniere di Luna Rossa durante l’ultima America’s Cup.

Francesco Bruni, che aveva affiancato Spithill nella baia di Auckland, indossa i colori di Team Japan in questa avventura e oggi ha vinto una prova, ma non è bastato per accedere all’atto conclusivo. Australia e Gran Bretagna occupano il primo posto in classifica generale con 22 punti all’attivo (Ben Ainslie era assente in questo fine settimana), hanno una lunghezza di vantaggio sulla Francia di Billy Besson e tre sugli USA e il Giappone di Nathan Outteridge. Nuova Zelanda ultima con 17 punti, ma il fenomeno Peter Burling, timoniere di Team New Zealand all’ultima Coppa America, era assente perché impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Prossimo appuntamento il 20-21 agosto ad Aarhus (Danimarca).

Foto: SailGP