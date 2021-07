Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia vuole negare il Grande Slam agli inglesi

Uno sgambetto poche ore dopo il trionfo negli Europei di calcio. L’Italia del rugby sogna il bis contro l’Inghilterra e questa volta nel Guinness Sei Nazioni Under 20 2021 che si conclude domani all’Arms Park di Cardiff.

Gli inglesi sono in vetta con quattro vittorie su quattro, tutte con bonus e sono i candidati d’obbligo non solo alla conquista del titolo, ma anche del Grande Slam. Ultimo ostacolo sulla loro strada l’Italia di Massimo Brunello che vuole vestire i panni di Mancini e far piangere di nuovo tutta l’Inghilterra.

Ma gli azzurri hanno anche un obiettivo reale davanti a sé. Una vittoria a sorpresa, infatti, regalerebbe all’Italia matematicamente il quarto posto finale nel torneo senza il rischio che il Galles (attualmente quinto a -3) possa superare gli azzurri nel match che concluderà il torneo contro la Scozia.

Italia che arriva dalle buone prestazioni contro Francia e Irlanda e dalla netta vittoria contro la Scozia e che, dunque, si presenta davanti all’Inghilterra con molta fiducia nei propri mezzi, con giocatori come Cannone già pronti all’alto livello e trequarti con Gesi, Drago, Vaccari e Menoncello che possono far male ogni volta che hanno palla in mano.

Foto: Federugby