Rugby, definite dalla FIR tutte le date delle competizioni nazionali della prossima stagione

Sono state definite dalla FIR tutte le date della prossima stagione sportiva nazionale di rugby: il 2021-2022 scatterà con la Coppa Italia l’11 settembre, due settimane prima del via del TOP10, fissato per il 25 settembre. La Serie A femminile, invece, inizierà il 17 ottobre.

Di seguito quanto comunicato dalla FIR.

Peroni TOP10 (25 settembre 2021 – 28 maggio 2022)

Titolo Campione d’Italia Maschile Assoluto s.s. 2021/22

Squadre Partecipanti: dieci

Una retrocessione nel Campionato di Serie A Maschile s.s. 2022/23

Formula: Un girone all’italiana da dieci squadre con gare di andata e ritorno. Le prime quattro classificate al termine della stagione regolare accedono alle semifinali, da disputarsi con incontri di andata e ritorno secondo lo schema:

1a Classificata vs 4a Classificata (andata in casa della 4a classificata)

2a Classificata vs 3a Classificata (andata in casa della 3a classificata)

Semifinale Andata 07/08 maggio 2022; Ritorno 14/15 maggio 2022

Le vincenti del doppio turno di semifinale accedono alla Finale per il titolo di Campione d’Italia Assoluto s.s. 2021/22, da disputarsi il 28 maggio in campo neutro.

La squadra classificata al decimo posto al termine della stagione regolare retrocede nel Campionato Italiano Serie A 2022/23.

Partecipanti: Femi-CZ Rovigo Delta, Kawasaki Robot Calvisano, Mogliano Rugby 1969, Petrarca Padova, Rugby Viadana 1970, Fiamme Oro Rugby, Valorugby Emilia, HBS Colorno, Sitav Rugby Lyons, Lazio Rugby 1927

Le date

Settembre: 25

Ottobre: 2, 9, 26, 23

Novembre: 6, 13, 20

Dicembre: 4, 11, 18

Febbraio: 5, 12, 26

Marzo: 12, 19

Aprile: 9, 23

Maggio: 7 (Semifinali andata), 14 (Semifinali ritorno); 28 (Finale)

Coppa Italia Maschile (11 settembre 2021-2 aprile 2022)

Trofeo Coppa Italia s.s. 2021/22

Squadre Partecipanti: dieci

Formula: Vi partecipano le dieci squadre partecipanti al Peroni TOP10 2021/22 suddivise in due gironi all’italiana da cinque squadre. Gare di sola andata tra le componenti di ciascun girone; ogni squadra disputerà due gare in casa e due in trasferta. Le prime due classificate di ciascun girone accedono alla Finale, in gara unica in campo neutro (2 aprile 2022). La vincente si aggiudica la Coppa Italia 2021/22.

Partecipanti

Girone 1: Petrarca Padova, Valorugby Emilia, Rugby Viadana 1970, Sitav Rugby Lyons, Rugby Colorno.

Girone 2: Femi-CZ Rovigo Delta, Kawasaki Robot Calvisano, Mogliano Rugby 1969, Fiamme Oro Rugby, Lazio Rugby 1927.

Le date

Settembre: 11, 18

Gennaio: 8, 15, 22

Aprile: 2 (Finale)

Serie A Maschile (17 ottobre 2021-5 giugno 2022)

Titolo Campione d’Italia Serie A Maschile s.s. 2021/22

Squadre aventi diritto: 30

Una promozione nel Peroni TOP10 2022/23

Nessuna retrocessione

Formula: Tre gironi all’italiana da nove/dieci squadre. Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate di ciascun girone accedono ad un Girone Play-off con partite di sola andata secondo il seguente schema:

22 maggio 2022

1a Classificata Girone 1 vs 1a Classificata Girone 2 (in casa della squadra 1a Classificata Girone 1)

29 maggio 2022

Perdente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

5 giugno 2022

Vincente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

La squadra prima classificata è dichiarata Campione d’Italia di Serie A Maschile 2021/22 ed acquisisce il diritto di disputare la stagione 2022/23 inserita nel Peroni TOP10 2022/23.

Le date

Ottobre: 17, 24, 31

Novembre: 7, 21

Dicembre: 5, 12

Gennaio: 16, 23, 30

Febbraio: 20

Marzo: 6, 20, 27

Aprile: 3, 24

Maggio: 1, 8, 22 (Play Off), 29 (Play Off)

Giugno: 5 (Play Off)

Serie A Femminile (17 ottobre 2021 – 5 giugno 2022)

Titolo Campione d’Italia Serie A Femminile s.s. 2021/22

Squadre aventi diritto: 26

Formula: Quattro gironi all’italiana con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Il Girone 1 a sei squadre è costituito su base meritocratica; i gironi 2, 3 e 4, da sei e sette squadre sono costituiti su base geografica.

Terminata la stagione regolare le squadre classificatesi al 1° e 2° posto del Girone 1 accedono direttamente alle semifinali, mentre 3a e 4a classificata del Girone 1, unitamente alle due vincenti del 1° turno di barrage dei gironi territoriali (2, 3 e 4) si qualificano per il secondo turno di barrage.

I° TURNO DI BARRAGE

15 maggio 2022 (gara unica in campo neutro)

B1: 1a Classificata Girone 2-3-4 vs Migliore 2a Classificata Girone 2-3-4

B2: 1a Classificata Girone 2-3-4 (corretto?) vs 1a Classificata Girone 2-3-4

II° TURNO BARRAGE

22 maggio 2022 (gara unica in campo neutro)

B3: 3a Classificata Girone 1 vs Vincente B1

B4: 4a Classificata Girone 1 vs Vincente B2

Le vincenti del II° turno di barrage accedono alla semifinali del 29 maggio che si disputano secondo il seguente schema:

1a Classificata Girone 1 vs Vincente B4 (in casa della 1a Classificata)

2a Classificata Girone 1 vs Vincente B3 (in casa 2a Classificata)

Le vincenti accedono alla Finale, in gara unica in campo neutro nel week-end del 4/5 giugno. La vincente della Finale si aggiudica il titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile s.s. 2021/22.

Le squadre prime classificate dei Gironi Territoriali 2, 3 e 4 acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato di Serie A Femminile s.s. 2022/23 inserite nel Girone 1 Meritocratico costituito da otto squadre.

La squadra sesta classificata del Girone 1 Meritocratico disputerà il Campionato di Serie A Femminile s.s. 2022/23 inserita nei Gironi Territoriali.

Le date

Girone 1 Meritocratico

Ottobre: 17, 24

Novembre: 7, 14, 21

Dicembre: 5

Febbraio: 13, 20

Marzo: 6, 13

Girone 2, 3, 4

Ottobre: 17, 24

Novembre: 7, 14, 21

Dicembre: 5, 12

Gennaio: 16, 23, 30

Febbraio: 13, 20

Marzo: 6, 13

Maggio: 15 (barrage), 22 (barrage), 29 (semifinali)

Giugno: 5 (finale)

Serie B (17 ottobre 2021-5 giugno 2022)

Squadre aventi diritto: 46

Quattro promozioni nella Serie A Maschile 2022/23

Nessuna retrocessione

Formula: Quattro gironi su base geografica, due da dodici squadre (Girone 1 e 3) e due da undici squadre (Girone 2 e 4). Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Terminata la stagione regolare le quattro squadre classificate al primo posto di ciascun girone acquisiscono il diritto di partecipare nella stagione 2022/23 inserite nel Campionato di Serie A.

Le date

Ottobre: 17, 24, 31

Novembre: 7, 21

Dicembre: 5, 12

Gennaio: 16, 23, 30

Febbraio: 20

Marzo: 6, 20, 27

Aprile: 3, 0, 24

Maggio: 1, 8, 22, 29

Giugno: 5

Serie C (17 ottobre 2021-5 giugno 2022)

Campionato unico con partecipazione ad iscrizione libera

Sei promozioni nel Campionato di Serie B s.s. 2022/23

Nessuna retrocessione

Formula: Articolato su Tre Fasi:

I Fase “Qualificazione”

In autonomia per ogni singolo Comitato Regionale.

Le regioni con meno di quattro squadre possono essere inserite nei gironi delle regioni limitrofe.

Il numero delle squadre qualificate alla II Fase Interregionale Promozione è definito in proporzione al numero delle squadre partecipanti per ogni Comitato Organizzatore.

II Fase: “Interregionale Promozione”

Le qualificate formeranno dodici Gironi Interregionali Promozione da 6/8 squadre individuate in base al criterio geografico. Le formule adottate possono essere con gare di andata e ritorno, con formula conference oppure con formula mista (andata/ritorno e conference).

La prima classificata di ogni Girone Interregionale Promozione si qualifica per la III Fase Finale Nazionale.

II Fase: “Coppe Territoriali”

Le restanti squadre non qualificate per l’Interregionale Promozione, disputano la II Fase con Gironi Regionali per l’assegnazione di Coppe Territoriali. In caso di numero di squadre insufficienti, le stesse saranno inserire nelle Regioni limitrofe.

III Fase: “Finali Nazionali”

Una Fase Finale Nazionale è organizzata per determinare le sei squadre promosse in Serie B nella stagione sportiva 2022/2023.

Vi accedono le prime classificate di ognuno dei dodici gironi Interregionali Promozione. Gli accoppiamenti di Finale (gare di andata e ritorno) sono determinati in base al criterio geografico.

Foto LM-LPS/Alfio Guarise