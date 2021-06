Petrarca-Rovigo oggi, Finale Top10 rugby: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 2 giugno andrà in scena il match tra il Petrarca Padova e ilRovigo, partita valida per la finale del Top 10 2020-2021 di rugby. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Quella tra Petrarca Padova e Rovigo era probabilmente la sfida più attesa, sia perché si parla delle due squadre che hanno chiuso in vetta la stagione regolare, sia per la storica rivalità tra le due formazioni venete, al punto che quello tra i tuttineri e i rossoblù è considerato il derby d’Italia del rugby. Per arrivarci, però, i ragazzi di Andrea Marcato hanno sofferto più del previsto contro il Valorugby Emilia, con la squadra di Reggio che dopo il ko interno nella semifinale di andata ha ribaltato i pronostici al ritorno, imponendosi a Padova. Un successo che, però, non è bastato alla squadra di Manghi per conquistare la finale.

Di contro, invece, il Rovigo ha ribaltato la sconfitta subita a Calvisano tra le mura del Battaglini nella semifinale di ritorno. Anche in questo caso una vittoria per nulla facile, con i ragazzi di Umberto Casellato che hanno strappato il biglietto per la finale sono a tempo ampiamente scaduto, quando Greeff ha superato la linea di meta e ha dato i punti necessari per superare i bresciani nella doppia sfida.

Il match tra Padova e Rovigo inizierà alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

PADOVA-ROVIGO OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Mercoledì 2 giugno

Ore 18.30: Petrarca Padova – Rovigo

Diretta tv – RaiSport

Diretta streaming – RaiPlay

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: Alfio Guarise – LPS