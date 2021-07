Jari-Matti Latvala esprime il proprio parere sul lavoro di Toyota che, come le altre case del WRC, sta sviluppano la nuova vettura che parteciperà al prossimo Mondiale nell’inedita classe della Rally1.

L’ex pilota, collaudatore del marchio giapponese che sta dominando la scena in questo 2021 ha rilasciato alla stampa: “Sono stato in una situazione in passato in cui c’era una nuova macchina in arrivo e abbiamo smesso di sviluppare l’auto attuale ed improvvisamente l’altro produttore è stato molto più competitivo. Abbiamo davvero iniziato a lottare. Per me non possiamo fermare completamente il lavoro di sviluppo con la vettura attuale anche se siamo primi”.

Il finnico ha continuato dicendo: “Dobbiamo andare avanti fino alla fine dell’anno, ma di sicuro non ci sono più cose importanti in arrivo. L’aggiornamento del motore, ad esempio, è arrivato per il Portogallo e non dobbiamo più lavorarci”.

Latvala ha spiegato altre parti che subiranno una modifica nelle prossime settimane: “Dal lato trasmissione siamo a buon punto, abbiamo omologato tutte le parti e non possiamo più aggiungerne altre”.

Foto: LiveMedia/DPPI/Nikos Katikis