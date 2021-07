Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic vincendo Wimbledon? Montepremi faraonico, battuto Berrettini

Novak Djokovic ha vinto Wimbledon 2021 sconfiggendo Matteo Berrettini in una finale estremamente palpitante e avvincente. Il serbo si è imposto in quattro set, rimontando dopo aver ceduto il primo parziale al nostro portacolori. Il tennista italiano ha disputato una meravigliosa partita sull’erba londinese, ha tenuto testa al numero 1 del mondo e a tratti gli ha messo anche paura, non riuscendo però a trascinare la contesa alla quinta frazione. Applausi a scena aperta per il romano, sostenuto dal pubblico al suo primo atto conclusivo in uno Slam, che esce con la testa altissima e in futuro può sperare di imporsi in tornei di questo calibro.

Il serbo ha invece conquistato il ventesimo Slam in carriera e ha agganciato Roger Federer e Rafael Nadal nella speciale classifica dei più vincenti tra i quattro tornei più importanti al mondo. Si è trattato del sesto sigillo in terra britannica per il 34enne, che ora può puntare al Grande Slam visto che quest’anno si era già imposto agli Australian Open e al Roland Garros: tra lui e la leggenda c’è soltanto lo US Open, su cui proverà a mettere le mani tra poco più di un mese. L’affermazione odierna non ha una rilevanza soltanto in termini agonistici e sportivi, ma come sempre c’è anche un risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic vincendo Wimbledon 2021?

Il montepremi è decisamente succulento visto che parliamo di ben 1,7 milioni di sterline britanniche. La conversione odierna è pari a 1,99 milioni di euro. Una cifra mostruosa che rafforza ulteriormente il primo posto dello slavo nella speciale classifica del prize money raccolto in carriera. Ricordiamo che Matteo Berrettini si è dovuto consolare con 900.000 sterline (circa 1,05 milioni di euro).

1,7 milioni di sterline britanniche (1,99 milioni di euro).

Foto: Lapresse