Pliskova-Sabalenka oggi, Semifinale femminile Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming

Wimbledon 2021 sta arrivando alle battute conclusive. Quest’oggi, giovedì 8 luglio, sarà il momento delle semifinali femminili; il secondo match della giornata vedrà impegnate Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka.

Entrambe sono alla ricerca della loro prima finale all‘All England Club. Per la Pliskova arrivare fino a questo punto in uno Slam non è certo una novità: con Wimbledon l’ex numero 1 al mondo chiude la collezioni di semifinali nei quattro maggiori tornei di tennis internazionale.

La Sabalenka invece arriva per la prima volta a toccare queste vette; ma ha dalla sua gli scontri diretti con la ceca: due partite, due vittorie, ad Eastbourne e a Cincinnati. Entrambe nel 2018, entrambe in tre set.

Il match tra Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka sarà la seconda ed ultima sul campo centrale di Wimbledon, subito dopo il match tra Ashleigh Barty e Angelique Kerber che aprirà il programma giornaliero alle 14.30 ora italiana.

Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match Pliskova-Sabalenka, in diretta tv su 9 dei canali di Sky Sport, che garantirà la copertura su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (205) e 6 canali calcio riconvertiti per l’occasione (dal 252 al 257 inclusi). La diretta streaming dei match, e quindi anche del confronto citato, sarà assicurata da Sky Go e Now. uperTennisTV, infine, offrirà la differita in chiaro di un match alle ore 21:00.

CAMPO CENTRALE

Secondo match dalle ore 14.30: Karolina Pliskova – Aryna Sabalenka

Diretta tv su Sky Sport con 9 canali dedicati

Diretta streaming su Sky Go, Now TV

Foto: LaPresse