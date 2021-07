Tour de France 2021 oggi, Paul Trois Chateaux-Nimes: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

Si correrà oggi la dodicesima tappa del Tour de France 2021, la Paul Trois Chateaux-Nimes di 159,4 km. Potrebbe essere la frazione ideale per un arrivo in volata o magari per un’azione da lontano. Molto dipenderà dall’atteggiamento delle squadre degli sprinter.

Prima parte della frazione movimentata ma senza particolari ascese da affrontare. Il percorso vallonato, però, potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per una fuga da lontano. Il primo e unico GPM in programma è fissato il chilometro 83,7. Si tratta della salita di terza categoria di Cote du Belvedere de Tharaux, lunga 4,6 km con una pendenza media che si aggira intorno al 4,4%. Nel finale qualche piccolo strappo ma nulla di significativo con la volata che potrebbe essere lo scenario più accreditato di questa tappa ovvero la volata.

TOUR DE FRANCE 2021 PAUL TROIS CHATEAUX-NIMES: PROGRAMMA

L’undicesima tappa del Tour de France 2021 prenderà il via alle ore 13.40 da Paul Trois Chateaux, e terminerà intorno alle ore 17.22 a Nimes. Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva con Anteprima Tour, Rai 2 dalle ore 14.00 con Tour in diretta e alle ore 17.20 con Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 13.25.

Inoltre potrete seguire la frazione odierna in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa dalle ore 11.45 per non perdervi nemmeno un secondo di questa attesissima giornata.

