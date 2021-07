Pentathlon, Mondiali junior 2021: vanno in finale Giorgio Malan e Stefano Frezza

Oggi, giovedì 15 luglio, per i Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso ad Alessandria d’Egitto, si sono svolte le qualificazioni maschili: sono passati alla finale di sabato 17 Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Stefano Frezza (One For Five), mentre sono stati eliminati Alessandro Federico (Avia Pervia) ed Emanuele Tromboni (Fiamme Oro).

Nel Gruppo B, infatti, Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) è giunto primo con 1052 punti, mentre Stefano Frezza (One For Five) si è classificato quinto con 1040. Nel Gruppo A, invece, Alessandro Federico (Avia Pervia) ha chiuso 22° con 1010, mentre Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) è terminato 27° con 981.

Domani si disputerà la finale femminile, alla quale si erano qualificate ieri Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) ed Alice Rinaudo (Fiamme Oro).

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous