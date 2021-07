Pattinaggio artistico a rotelle: Rebecca Tarlazzi domina anche il libero e vince il titolo agli Italian Roller Games 2021

La sinfonia di Rebecca Tarlazzi. La fuoriclasse emiliana dopo aver spadroneggiato nello short program ha dominato in lungo e in largo anche nel libero stravincendo la gara individuale femminile ai Campionati Italiani 2021 Junior e Senior di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna andata in scena alla PlayHall di Riccione (Rimini), una delle venues principali degli Italian Roller Games, il maxi evento organizzato dalla FISR che raggruppa in un unico luogo tutte le competizioni Nazionali delle discipline affiliate.

Una performance semplicemente perfetta quella della Campionessa Mondiale in carica, priva di errori di rilievo e ornata da innumerevoli difficoltà tecniche di lodevole fattura. Non è mancato inoltre neanche in questo segmento un passo in avanti rispetto alle gare precedenti della stagione, perché la pattinatrice, a seguito del primo magistrale doppio axel, ha eseguito con successo il triplo flip, agganciandolo con il doppio toeloop.

Snocciolando successivamente due tripli toeloop, uno singolo e l’altro in combinazione con ritt/thoren/triplo salchow, oltre che un secondo triplo salchow eseguito in catena con il doppio toeloop, e completando il layout con due ottime trottole combinate e con la sequenza di passi chiamata di livello 2, la nativa di Granarolo ha raggiunto nel segmento la bellezza di 129.13, facendo il vuoto sia sul fronte tecnico (78.72) che sulle componenti del programma (51.42). Un punteggio impressionante e ancora non al massimo del raggiungimento possibile, in quanto oggi è mancata all’appello una trottola rovesciata, chiamata no level. Grazie a due prove straordinariamente solide Tarlazzi ha quindi sorpassato per la seconda volta in carriera i 200 punti nel totale, fermandosi a 210.31, nuovo record del mondo.

Lontanissime le avversarie. A quarantuno punti di distanza si è posizionata Letizia Ghiroldi, la quale ha difeso la seconda piazza già blindata dopo lo short confezionando una prova impreziosita, tra i tanti salti, da due tripli toeloop, uno con ritt/thoren triplo salchow, e un triplo salchow combinato con il doppio toeloop, con cui ha ricevuto una valutazione di 104.05 (64.05, 40.00) per 169.05. Gioia incontenibile per Micol Zangoli, bravissima a conquistare una più che meritata terza posizione realizzando nuovamente un programma iper positivo, senza errori, con cui ha raccolto 88.99 (48.61, 40.38) per 140.57.

In campo maschile grande vittoria all’esordio nella massima categoria per Alessandro Liberatore, autore di una performance pulita viziata esclusivamente da un secondo doppio axel aperto in fase di rotazione e chiamato ovviamente degradato; il pattinatore ha preso il largo sciorinando in scioltezza un doppio axel inaugurale di qualità, una sequenza di passi assegnata con il massimo del livello, un triplo loop singolo e e la fruttuosa combinazione triplo flip/triplo toelooop; ma il vero coniglio dal cilindro è stato tirato fuori nella seconda metà della prova, dove il bolognese ha atterrato in sicurezza il triplo lutz, il triplo salchow e la combinazione triplo toeloop/thoren/triplo salchow. Grazie a questi fattori l’atleta ha dunque raggiunto 143.66 (91.44, 52.22) totalizzando 222.58 .

Malgrado una prestazione contrassegnata da qualche errore di troppo a piazzarsi al posto d’onore approfittando del vantaggio accumulato con merito nello short è stato Alberto Maffei, il quale nella giornata odierna ha raccolto 114.32 (71.87, 45.45) chiudendo la gara con 198.12. Incredibile e quasi leggendaria rimonta per Marco Giustino, il quale con il secondo libero del lotto è riuscito ad acciuffare il gradino più basso del podio, cancellando uno short infelice con 134.75 (86.70, 49.05) per 175.88, appena 78 centesimi punti in più di Lorenzo Neri, beffato al quarto posto per 175.10.

Gli Italian Roller Games vivranno l’atto finale questo weekend con i Campionati Italiani della disciplina Inline.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)