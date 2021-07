Prosegue la marcia della Nazionale di pallavolo femminile, che ha sconfitto anche la Turchia per 3-1 nella seconda giornata del torneo olimpico di Tokyo, compiendo un deciso passo verso la fase ad eliminazione diretta. Una prestazione convincente, in cui oltre alla solita Paola Egonu hanno brillato Myriam Sylla, Anna Danesi ed Ofelia Malinov, per una squadra che punta alle medaglie.

Al termine del match le azzurre si sono concesse ai microfoni della Federazione italiana, per alcune dichiarazioni, tutte evidenziando la caratura delle turche, argento agli ultimi Europei e ha strappato alla Selezione del Bel Paese il secondo set.

Queste le dichiarazioni:

Ofelia Malinov: “Siamo contentissime, è una vittoria fondamentale per noi, anche perché la Turchia è una delle squadre che in questo momento sta giocando un’ottima pallavolo. Noi siamo state brave a metterle sotto e ancora di più a venirne fuori quando lo hanno fatto loro.

Quando ci esprimiamo al 100% penso si veda in campo, adesso dobbiamo concentrarci sul mantenere sempre questo livello. Penso un po’ ci manchi il ritmo partita, ma sono convinta che lo troveremo. Essere qui alle Olimpiadi è un sogno, me le voglio godere, dando sempre il massimo in ogni gara.

Questo è un gruppo che quando si diverte è capace di mettere ancora una qualità migliore in campo: è la nostra forza e dobbiamo ricordarcene, senza incupirci”.

Anna Danesi: “Una buona partita in generale, come successo con la Russia. Non penso ci sia un singolo che sta emergendo in particolare, ma è il nostro collettivo che sta facendo la differenza. Sono sicura, comunque, che possiamo esprimere una pallavolo ancora migliore, fosse per noi giocheremo ogni giorno, senza riposi.

Forse a inizio match abbiamo aspettato troppo il loro gioco, ma alla lunga è venuto fuori il nostro. La Turchia gioca una pallavolo molto veloce, però siamo state ordinate a muro e i risultati si sono visti.

Nel tempo libero cerchiamo di svagarci e divertirci, d’altronde con un gruppo come questo è impossibile non farlo”.

Myriam Sylla: “Una bella vittoria, avevamo visto la partita che avevano disputato contro la Cina e sapevamo che sarebbe stata molto dura. La Turchia è un po’ come noi, quando entra in palla si infuoca. Noi siamo state brave a gettare acqua, difendendo qualche palla in più e toccando tanto a muro. Abbiamo avuto delle difficoltà, però tenendo duro siamo riuscite a portare a casa questo importantissimo risultato. Non sono entrata la prima gara, ma ho fatto il mio esordio oggi, anche se forse ero più emozionata contro la Russia. Quando è toccato a me non ho pensato di essere alle Olimpiadi e le mie compagne sono state fantastiche a darmi una mano”.

Foto: LaPresse