Prima giornata per il torneo di pallanuoto maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sei i match andati in scena nella piscina giapponese: tre per il Girone A e tre per il Gruppo B, andiamo a riepilogare i risultati.

Tutto facile per il Settebello all’esordio: successo nettissimo per i campioni del Mondo che battono 21-2 il Sudafrica. Nel raggruppamento degli azzurri a sorpresa cade l’Ungheria, tra le favoritissime per il titolo: la Grecia sorprende i magiari imponendosi 10-9. Equilibrio tra Stati Uniti e Giappone, con gli USA che vincono 15-13.

Nell’altro girone la Spagna beffa la Serbia: 13-12 per gli iberici. Fatica il Montenegro ma passa sull’Australia, vittoria per 15-10. In chiusura di programma 23-7 per la Croazia sul Kazakistan.

RISULTATI DI OGGI

Sud Africa-Italia (A) 2-21 (0-2, 2-8, 0-7, 0-4)

Ungheria-Grecia (A) 9-10 (3-2, 3-4, 2-3, 1-1)

Stati Uniti-Giappone (A) 15-13 (3-3, 4-5, 4-2, 4-3)

Australia-Montenegro (B) 10-15 (5-4, 2-2, 1-4, 2-5)

Serbia-Spagna (B) 12-13 (3-3, 3-5, 3-2, 3-3)

Croazia-Kazakistan (B) 23-7 (4-1, 6-3, 8-1, 5-2)

Foto: Lapresse