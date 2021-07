La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 andrà in scena venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi). Dopo l’accensione della torcia olimpica, il pronunciamento del giuramento di atleti/allenatori/giudici e il discorso di apertura, un altro momento saliente sarà rappresentato dalla sfilata delle Nazioni partecipanti. Le delegazioni dei vari Paesi si succederanno una dopo l’altra all’interno dello Stadio Olimpico, in un corteo che come sempre segnerà la storia non soltanto dei Giochi ma di tutto lo sport a livello internazionale.

Come da tradizione, la parata sarà aperta dalla Grecia in quanto culla dell’olimpismo. A chiudere, invece, come altra abitudine ormai diventata consueta, sarà il Paese ospitante, in questo caso il Giappone. L’ordine di sfilata della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stato determinato dall’ordine “alfabetico” dei Paesi nella lingua nipponica (il termine è volutamente tra virgolette perché non si può propriamente definire tale visto che si utilizzano i kanji). L’Italia, i cui portabandiera saranno Elia Viviani e Jessica Rossi, uscirà per 22ma, tra Israele e Iraq: sarà presente una parte dei 385 azzurri qualificati a questa kermesse.

Il nostro Paese sfilerà dunque nella prima parte del pomeriggio e non bisognerà aspettare moltissimo per ammirare i nostri portacolori. Sfileranno ben 206 delegazioni (204 Nazioni)! Da segnalare che due potenze come USA e Francia sono terzultima e penultima, proprio prima del Giappone. Assente la Russia a causa della nota squalifica, i suoi atleti sfideranno sotto la bandiera a cinque cerchi nell’ultima parte della parata. Di seguito l’ordine di uscita delle varie Nazioni per la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

ORDINE DI USCITA NAZIONI PER CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2021

1. Grecia

2. Team Olimpico dei Rifugiati

3. Islanda

4. Irlanda

5. Azerbaijan

6. Afghanistan

7. Samoa Americane

8. Isole Vergini

9. Emirati Arabi Uniti

10. Algeria

11. Argentina

12. Aruba

13. Albania

14. Armenia

15. Angola

16. Antigua & Barbuda

17. Andorra

18. Yemen

19. Gran Bretagna

20. Isole Vergini Britanniche

21. Israele

22. Italia

23. Iraq

24. Iran

25. India

26. Indonesia

27. Uganda

28. Ucraina

29. Uzbekistan

30. Uruguay

31. Ecuador

32. Egitto

33. Estonia

34. Eswatini (ex Swaziland)

35. Etiopia

36. Eritrea

37. El Salvador

38. Australia

39. Austria

40. Oman

41. Paesi Bassi

42. Ghana

43. Capo Verde

44. Guyana

45. Kazakhstan

46. Qatar

47. Canada

48. Gabon

49. Camerun

50. Gambia

51. Cambogia

52. Macedonia del nord

53. Guinea

54. Guinea Bissau

55. Cipro

56. Cuba

57. Kiribati

58. Kyrgyzstan

59. Guatemala

60. Guam

61. Kuwait

62. Isole Cook

63. Grenada

64. Croazia

65. Isole Cayman

66. Kenya

67. Costa d’Avorio

68. Costa Rica

69. Kosovo

70. Comore

71. Colombia

72. Congo

73. Repubblica Democratica del Congo

74. Arabia Saudita

75. Samoa

76. Sao Tomé & Principe

77. Zambia

78. San Marino

79. Sierra Leone

80. Gibuti

81. Giamaica

82. Georgia

83. Siria

84. Singapore

85. Zimbabwe

86. Svizzera

87. Svezia

88. Sudan

89. Spagna

90. Suriname

91. Sri Lanka

92. Slovacchia

93. Slovenia

94. Seychelles

95. Guinea Equatoriale

96. Senegal

97. Serbia

98. Saint Kitts & Nevis

99. Saint Vincent & Grenadine

100. Saint Lucia

101. Somalia

102. Isole Salomone

103. Thailandia

104. Corea del Sud

105. Cina Taipei

106. Tajikistan

107. Tanzania

108. Repubblica Ceca

109. Ciad

110. Repubblica Centrale Africana

111. Cina

112. Tunisia

113. Cile

114. Tuvalu

115. Danimarca

116. Germania

117. Togo

118. Dominica

119. Repubblica Dominicana

120. Trinidad & Tobago

121. Turkmenistan

122. Turchia

123. Tonga

124. Nigeria

125. Nauru

126. Namibia

127. Nicaragua

128. Niger

129. Nuova Zelanda

130. Nepal

131. Norvegia

132. Bahrain

133. Haiti

134. Pakistan

135. Panama

136. Vanuatu

137. Bahamas

138. Papua Nuova Guinea

139. Bermuda

140. Palau

141. Paraguay

142. Barbados

143. Palestina

144. Ungheria

145. Bangladesh

146. Timor Est

147. Bhutan

148. Fiji

149. Filippine

150. Finlandia

151. Porto Rico

152. Brasile

153. Bulgaria

154. Burkina Faso

155. Brunei

156. Burundi

157. Vietnam

158. Benin

159. Venezuela

160. Bielorussia

161. Belize

162. Perù

163. Belgio

164. Polonia

165. Bosnia Erzegovina

166. Botswana

167. Bolivia

168. Portogallo

169. Hong Kong

170. Honduras

171. Isole Marshall

172. Madagascar

173. Malawi

174. Mali

175. Malta

176. Malesia

177. Micronesia

178. Sudafrica

179. Sudan del Sud

180. Myanmar

181. Messico

182. Mauritius

183. Mauritania

184. Mozambico

185. Monaco

186. Maldive

187. Moldavia

188. Marocco

189. Mongolia

190. Montenegro

191. Giordania

192. Laos

193. Lettonia

194. Lituania

195. Libia

196. Liechtenstein

197. Liberia

198. Romania

199. Lussemburgo

200. Rwanda

201. Lesotho

202. Libano

203. ROC (atleti sotto bandiera del Comitato Olimpico Internazionale)

204. USA

205. Francia

206. Giappone

Foto: Lapresse