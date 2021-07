I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone.

Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020? E’ un quesito che molti di voi si saranno già chiesti…

GUIDA AL BORSINO

Carte da medaglia: abbiamo inserito gli atleti o le specialità in cui, ad oggi, l’Italia può effettivamente giocarsi legittime chance di salire sul podio. Attenzione, non sono stati presi in considerazione atleti che da diverso tempo non ottengono risultati di rilievo.

Possibili rivelazioni: indica quegli atleti che, pur non essendo favoriti, possono crescere nei prossimi mesi a tal punto da provare a salire sul podio. In questa categoria l’età non rappresenta un fattore discriminante.

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: verrà indicato il numero di medaglie che, secondo OA Sport, verranno raccolte in quel determinato sport. Anche se vengono indicati dei papabili da podio in una particolare disciplina, OA Sport può comunque ritenere che, alla fine, non si materializzeranno metalli preziosi.

ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL BORSINO

13 luglio 2021

ARRAMPICATA SPORTIVA

Carte da medaglia:

Possibili rivelazioni: Laura Rogora

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

ATLETICA

Carte da medaglia: Gianmarco Tamberi, Antonella Palmisano, Marcel Jacobs

Possibili rivelazioni: 4×100 maschile, 4×400 maschile, Massimo Stano, 4×400 mista, Leonardo Fabbri

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

BADMINTON

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

BASEBALL

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni:

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

BEACH VOLLEY

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: Lupo Nicolai

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

CALCIO

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni:

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

CALCIO FEMMINILE

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni:

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

CANOA VELOCITA’

Carte da medaglia: Manfredi Rizza

Possibili rivelazioni: Burgo-Beccaro

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

CANOA SLALOM

Carte da medaglia: Giovanni De Gennaro, Stefanie Horn

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

CANOTTAGGIO

Carte da medaglia: 4 di coppia, 2 senza, doppio pesi leggeri, 4 senza

Possibili rivelazioni: 4 di coppia femminile, doppio pl femminile

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 3

CICLISMO SU STRADA

Carte da medaglia: Filippo Ganna (cronometro), Elisa Longo Borghini

Possibili rivelazioni: Gianni Moscon, Vincenzo Nibali

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 2

CICLISMO SU PISTA

Carte da medaglia: inseguimento a squadre maschile, omnium femminile, madison femminile

Possibili rivelazioni: madison maschile, omnium maschile, inseguimento a squadre femminile

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 2

MOUNTAIN BIKE

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: Luca Braidot, Gerhard Kerschbaumer

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

BMX

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

EQUITAZIONE

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: squadra completo

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA

Carte da medaglia: squadra ginnastica ritmica, Marco Lodadio, Vanessa Ferrari

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

GOLF

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: Francesco Molinari, Guido Migliozzi

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

HOCKEY PRATO

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni:

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

JUDO

Carte da medaglia: Odette Giuffrida, Manuel Lombardo, Christian Parlati, Fabio Basile

Possibili rivelazioni: Maria Centracchio, Alice Bellandi

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

KARATE

Carte da medaglia: Luigi Busà, Angelo Crescenzo, Viviana Bottaro

Possibili rivelazioni: Silvia Semeraro, Mattia Busato

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 2

LOTTA

Carte da medaglia: Frank Chamizo, Abramah Conyedo

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

NUOTO

Carte da medaglia: Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Federica Pellegrini, Margherita Panziera, Simona Quadarella, 4×100 sl, 4×200 sl, Federico Burdisso, Benedetta Pilato, Nicolò Martinenghi, Martina Carraro.

Possibili rivelazioni: Marco De Tullio, 4×100 mista mista, Alessandro Miressi, Thomas Ceccon

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 7

NUOTO DI FONDO

Carte da medaglia: Gregorio Paltrinieri, Rachele Bruni

Possibili rivelazioni: Mario Sanzullo

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

NUOTO SINCRONIZZATO

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: Italia (squadra femminile)

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

PALLACANESTRO

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: Italia femminile 3×3, Italia maschile

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

PALLAMANO

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

PALLANUOTO

Carte da medaglia: Settebello

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

PALLAVOLO

Carte da medaglia: Italia femminile

Possibili rivelazioni: Italia maschile

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

PENTATHLON MODERNO

Carte da medaglia: Elena Micheli

Possibili rivelazioni:

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

PUGILATO

Carte da medaglia: Angela Carini, Irma Testa

Possibili rivelazioni: Giordana Sorrentino, Rebecca Nicoli

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

RUGBY A 7

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

SCHERMA

Carte da medaglia: Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Arianna Errigo, Alice Volpi, Marco Fichera, Andrea Santarelli, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Luca Curatoli, fioretto femminile a squadre, fioretto maschile a squadre, sciabola maschile a squadre, sciabola femminile a squadre, spada maschile a squadre, spada femminile a squadre

Possibili rivelazioni: Enrico Berrè, Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Enrico Garozzo, Martina Batini.

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 6

SKATEBOARD

Carte da medaglia:

Possibili rivelazioni: Alessandro Mazzara, Ivan Federico

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

SOFTBALL

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: Italia

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

SOLLEVAMENTO PESI

Carte da medaglia: Antonino Pizzolato

Possibili rivelazioni: Mirko Zanni

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

SURF

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

TAEKWONDO

Carte da medaglia: Vito Dell’Aquila, Simone Alessio

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

TENNIS

Carte da medaglia: Matteo Berrettini

Possibili rivelazioni: Jannik Sinner, doppio maschile

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

TENNISTAVOLO

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

TIRO A SEGNO

Carte da medaglia: Sofia Ceccarello

Possibili rivelazioni: Marco Suppini, Riccardo Mazzetti, Paolo Monna

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

TIRO A VOLO

Carte da medaglia: Jessica Rossi, Gabriele Rossetti, trap misto a coppie, Chiara Cainero, Diana Bacosi

Possibili rivelazioni: Tammaro Cassandro, Mauro De Filippis, Silvana Stanco

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 2

TIRO CON L’ARCO

Carte da medaglia: Mauro Nespoli, gara a coppie mista

Possibili rivelazioni: squadra femminile

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

TRAMPOLINO ELASTICO

Carte da medaglia: –

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

TRIATHLON

Carte da medaglia:

Possibili rivelazioni: –

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

TUFFI

Carte da medaglia: Bertocchi-Pellacani

Possibili rivelazioni: Chiara Pellacani

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 0

VELA

Carte da medaglia: Tita-Banti, Mattia Camboni

Possibili rivelazioni: Marta Maggetti, Berta-Caruso

Medaglie probabili per l’Italia secondo OA Sport: 1

TOTALE MEDAGLIE PROBABILI SECONDO OA SPORT: 34

