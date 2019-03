Olimpiadi Tokyo 2020: tutti i qualificati dell’Italia. Marco De Nicolo strappa il pass nel tiro a segno

Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata convocazione ed essere protagonisti nella capitale giapponese.

Qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà davvero molto complesso, bisognerà essere perfetti se si vorrà volare nel Sol Levante nelle due settimane cruciali per lo sport mondiale. L’Italia ambisce naturalmente a portare il contingente più ampio possibile, sfondando anche la barriera dei 300 azzurri visto che c’è stato un allargamento del programma rispetto a Rio 2016. Il primo pass arriva dalla vela, più precisamente con il 470 femminile ma la corsa è appena iniziata. Di seguito tutti gli italiani qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i pass assegnati agli azzurri, i pass possono essere nominali o assegnati alla Nazione (situazione specificata con un asterisco nel nostro elenco).

CLICCA QUI PER TUTTI I CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

TUTTI I QUALIFICATI DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

GINNASTICA RITMICA:

Italia (squadra)

VELA:

470 femminile (conquistato da Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle) *

470 maschile (conquistato da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò) *

Laser radial (conquistato da Carolina Albano) *

Nacra17 (conquistato da Ruggero Tita e Marianna Banti) *

RS:X maschile (conquistato da Mattia Camboni) *

RS:X femminile (conquistato da Marta Maggetti) *

TIRO A VOLO:

Trap femminile (conquistato da Silvano Stanco) *

Skeet maschile (conquistato da Riccardo Filippelli) *

TIRO A SEGNO:

Carabina 3 posizioni (conquistato da Marco De Nicolo)*

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dai vari Direttori Tecnici a ridosso dell’evento.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo