Si è tenuta oggi a Tokyo la seconda giornata della 138ma sessione del CIO, proprio in concomitanza con l’inizio dei Giochi Olimpici. Durante la sessione c’è stato anche un intervento di Giovanni Malagò a sostegno di Milano-Cortina 2026, come annunciato dallo stesso presidente del CONI qualche giorno fa. Il sito ufficiale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha riportato alcuni passaggi del suo intervento.

Così il numero 1 dello sport italiano: “Abbiamo una grande possibilità di dimostrare come l’Italia e gli italiani possano fare qualcosa di bellissimo. Vogliamo realizzare un’edizione unica. Non posso credere che sono trascorsi più di 2 anni dall’assegnazione. Dopo quel giorno fantastico a Losanna abbiamo iniziato a lavorare duramente con tutti gli stakeholder. La Fondazione è composta da 22 membri in rappresentanza di tutti gli stakeholder. Stiamo lavorando insieme al Governo e agli enti locali, un’ottima collaborazione e un’atmosfera davvero positiva“.

Conclude il presidente del CONI: “La partnership con gli enti locali e le loro conoscenze ci permetteranno di ridurre i costi e massimizzare i risultati. La macchina organizzativa è partita e si basa su un approccio innovativo chiamato ‘organizzazione esponenziale’ in cui i costi principali dell’organizzazione saranno quelli relativi alle risorse umane. Il nostro CEO Vincenzo Novari sta studiando il miglior modo per rendere al meglio con meno costi allo stesso tempo. Saranno coinvolte 600 persone divise in 4 comitati localizzati“.

Foto: LaPresse