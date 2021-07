Nuoto, Thomas Ceccon sigla il nuovo record italiano dei 100 dorso alle Olimpiadi di Tokyo! Tre decimi e mezzo limati!

Thomas Ceccon è in semifinale dei 100 metri dorso, e lo fa in grandissimo stile. La sua batteria, la quinta, è la più veloce in assoluto e il vicentino strappa anche il secondo tempo assoluto dietro soltanto al russo Kliment Kolesnikov, che ha chiuso la gara con il tempo di 52.15.

Ma c’è di più per Ceccon: con la sua prova chiusa in 52.49 il ventenne ha cancellato il vecchio record nazionale della specialità, abbassando di ben 35 centesimi il proprio tempo che aveva fatto registrare lo scorso dicembre. Il tre volte bronzo europeo aveva chiuso la gara dei campionati italiani a Riccione con il tempo di 52’’84, migliorando di mezzo secondo il tempo di Simone Sabbioni.

Per Ceccon è l’ennesimo segno della sua grandissima crescita, confermando ancora una volta il suo incredibile talento e il suo aver ‘cambiato mentalità’, come disse proprio in occasione del suo primo ritocco al record nazionale. In poco più di sette mesi ha abbattuto il miglior tempo italiano di più di otto decimi: e riuscire in un’impresa del genere non è sicuramente qualcosa di banale.

Ora le semifinali per il nuotatore vicentino, che con questo grande tempo si candida come possibile protagonista assoluto dei 100 metri dorso. Ora tutti i suoi avversari lo guarderanno in maniera molto più accorta e lo considereranno un validissimo avversario per il discorso medaglie. E Ceccon sarà felicissimo di combattere in maniera orgogliosa per mettersi al collo una medaglia.

