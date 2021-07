Quarto posto per Thomas Ceccon nella finale dei 100 metri dorso maschili del nuoto in corsia alle Olimpiadi di Tokyo: l’azzurro si consola, se così si può dire, con il record italiano in 52″30 (precedente 52″49 dello stesso Ceccon, stabilito in batteria a Tokyo).

Doppietta per il ROC, con Evgeny Rylov primo in 51″98 (record europeo) e Kliment Kolesnikov secondo in 52″00. Bronzo per lo statunitense Ryan Murphy in 52″19, il quale anticipa di 0″11 l’azzurro sulla piastra d’arrivo. Ceccon a fine gara ha parlato al sito federale.

Così l’azzurro a caldo: “Un po’ arrabbiato per il terzo posto mancato, ma super soddisfatto per la mia prestazione. Non pensavo di riuscire a fare meno del tempo nuotato in batteria. Ho dato il meglio di me e ci sono anche riuscito. Non pensavo che andassero così forte, ma siamo all’Olimpiade”.

Bicchiere mezzo pieno comunque per Thomas Ceccon: “Questo per me è un passo in avanti importantissimo, batterie al pomeriggio e finali al mattino sono una novità per tutti. Personalmente sono ancora emozionato per la medaglia d’argento con la staffetta!“.

